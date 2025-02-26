Karina García regaló una moto a una fan, pero recibió críticas: “Terminé llorando”

Por estos días, el nombre de Karina García había sido tendencia por los rumores de la supuesta ruptura con Altafulla. Aunque ambos lo desmintieron, ahora la modelo paisa volvió a dividir opiniones en redes sociales por una reciente publicación.

¿Qué pasó con Karina García?

Hace unas horas, la creadora de contenido publicó un video expresando su felicidad por haberle cumplido el sueño a una de sus seguidoras de tener una moto. Hace unas semanas, Karina había prometido regalar una N-max como muestra de agradecimiento por el apoyo que le brindaron en su paso por La casa de los famosos.

En un video que publicó, se observa el momento cuando llama a Beatriz, una seguidora residente en Bello, Antioquia, madre soltera y quien se desempeña como vigilante. A través de esa videollamada le confirmó que había sido la ganadora. “Me siento muy feliz de decirte que eres la ganadora oficial de la moto, es un regalo de parte mía para ti. A mí me encantaría regalar mil motos a todos mis seguidores, pero bueno, es el inicio de cosas muy lindas que se vienen, porque los quiero premiar. Quiero que sepan que los amo, que los respeto, que estoy inmensamente agradecida por todo el apoyo que me dieron durante el reality y en este momento”, dijo.

¿Por qué criticaron a Karina García?

Luego de eso, García mostró la entrega de la motocicleta. “Yo quiero que hoy, Beatriz se sienta súper amada, súper querida y quiero ser muy especial con ella porque ustedes saben que a mí me encanta que a nosotras las mujeres nos traten súper bien. Yo hoy la voy a hacer sentir la persona más especial de este planeta”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En las imágenes quedó evidenciada la emoción de la seguidora y su familia al recibir ese regalo de parte de Karina. Sin embargo, recibió algunas críticas por la edición del video.

“Terminé llorando porque a veces no todo sale como uno lo espera, pero lo importante son las intenciones que tienes en tu corazón“, escribió en una historia.

Luego, explicó lo que ocurrió: “El último VLOG lo edité yo, hice mi mejor esfuerzo, no pretendo que les encante, solo que vean el mensaje de empoderamiento y un momento lindo que viví con una seguidora. A los que me aman, acostúmbrense a lo que les puedo subir por ahora, a los que critican también gracias porque aprendo y crezco a diario”.