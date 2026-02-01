Karol G revela que era la voz de emblemáticos comerciales. Así sonaba ¿Cuáles?

Durante su reciente visita a Estados Unidos la cantante antioqueña Karol G concedió una entrevista al famoso Jimmy Fallon, en su late show ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

Allí se refirió algunas de las anécdotas alrededor de su vida antes de ser una celebridad. Además de hablar de su niñez y adolescencia contó sobre las actividades que desarrolló y que no tenían nada que ver con la música en ese tiempo.

Los recuerdos se exacerbaron cuando Fallon le mostró al público una imagen de la artista en su fiesta de quince años. Al verla, la artista sonrió y confesó que en ese tiempo soñaba con el éxito. “Oh, yo lo estaba deseando, realmente tenía el sueño en ese momento, pero no sabía que todo lo que me ha pasado iba a pasar. No lo sabía, pero trabajé duro para conseguirlo”.

La cantante de ‘Mañana será bonito’ terminó confesando algo que la mayoría ignoraba hasta ese momento: que hizo voces y fue el audio oficial de varios comerciales. Karol G recordó que en uno de ellos hacía dos personajes: una niña y la de marca.

“Éramos un equipo, solo mi padre y yo. Decíamos: ‘Hola, estamos llamando del equipo de Karol y soy su mánager de gira’”, recordó.

Karol G hacía la voz de los comerciales de juguetes Hasbro

Luego detalló que “Hacía comerciales, la traducción para comerciales de Hasbro, como Play-Doh, como Bratz, y todo en español”.

La artista incluso volvió a hablar como se escuchaba en aquel tiempo, dejando impresionados a los asistentes. EL video, donde Karol volvió a decir: “Son lindas, lindas, lindas, lindas… ¡las nuevas muñecas de Hasbro!”, como en los legendarios comerciales, lo puede ver a continuación.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí