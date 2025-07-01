‘La Premiere’ de Karol G: Qué es, dónde ver y más del documental de ‘La Bichota’

¿Qué es ‘La Premiere’ de Karol G?

Tropicoqueta, el más reciente álbum de Karol G, no es solo un disco, sino que también se convirtió en el comienzo de una experiencia audiovisual con La Premiere, un documental que muestra el proceso de creación detrás del proyecto y que busca llevar la música más allá de las plataformas digitales, combinando canciones, imágenes, locaciones reales y una puesta en escena diseñada para ser un evento colectivo.

“Llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza. La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa. Como en los viejos tiempos”, escribió la artista a través de sus redes sociales.

El lanzamiento fue este domingo 7 de diciembre, Los fanáticos de ‘La Bichota’ se encontraron con nuevas interpretaciones y ediciones especiales de varias canciones del álbum, incluyendo una versión acústica de Coleccionando heridas junto a Marco Antonio Solís. Además del artista mexicano, el especial también cuenta con la participación de Mariah Angeliq y Eddy Lover como invitados.

“Después de tantos meses de planeación, trabajo y amor, ¡por fin! van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes. Ojalá lo de hoy sea la excusa perfecta para juntarse, celebrar y disfrutar la vida, con la gente que más quieres y sobre todo en esta época", agregó la artista a través de una historia en su cuenta de Instagram.

¿Dónde se puede ver ‘La Premiere’ de Karol G?

La antioqueña de 34 años también compartió visuales exclusivos para algunas de sus canciones, como Cuando me muera te olvido, Un gatito, Latina Foreva y Papasito. También reveló que la inspiración para su tema ranchero Ese hombre es malo provino de íconos como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Helenita Vargas.

El documental fue transmitido en exclusiva por RCN en Colombia; por Univisión en Estados Unidos y por ViX Premium en Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Don Francisco, reconocido presentador chileno, fue el encargado de conducir el evento.

Horas antes de la transmisión, que estaba programada para las 5:00 p. m. de este domingo, la artista invitó a sus fanáticos a estar pendientes para ver este proyecto que es muy especial para su vida personal y profesional: “Un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, dijo.