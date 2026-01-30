Maluma confirma lanzamiento de su tema con Yeison Jiménez: “Cómo te extrañamos hermano”

Hace pocos días, Maluma reveló que la muerte de Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero de este año, en un accidente de avioneta en el municipio boyacense de Paipa, le había afectado bastante al punto de reflexionar nuevamente sobre las prioridades de la vida.

En ese mismo material, el antioqueño mencionó que, como se había rumorado, grabó un tema musical con el caldense de 34 años.

En realidad, Maluma y Yeison tenían una relación más allá de lo musical, ya que eran amigos, de ahí que la muerte del segundo afectó bastante al primero.

Volviendo al tema que lograron en colaboración, Maluma tenía dudas de lanzarlo ya que no quería de ninguna manera, que se malinterpretara si lo sacaba y quería también contar con el aval de la familia del nacido en Manzanares, Caldas. “Dejó tremendo hueco en la música colombiana. Para mí era el mejor y da mucho dolor. Dejó un legado musical muy grande. Creamos un tema, yo lo quiero lanzar, pero no es el momento. Lo que diga la familia porque yo no quiero que sea algo interesado“, dijo a finales de enero Maluma.

‘Con el corazón’, la canción de Maluma y Yeison Jiménez

Este martes 10 de febrero, el ‘pretty boy’ anunció que el jueves 12 finalmente estará disponible ‘Con el corazón’, la canción que no alcanzó a lanzar Yeison.

Con un video que se convirtió en el anticipo del material, que subió a sus redes, maluma, en el que se observa a Jiménez a bordo de su carro mientras canta un trozo del tema, Maluma confirmó el lanzamiento. “Cómo te extrañamos hermano… Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad”, escribió Juan Luis Londoño en el post que dio a conocer el estreno.

La letra del nuevo tema que alcanza a escucharse en el adelanto dice:

“Directamente desde Colombia...Con ustedes su servidor Yeison Jiménez y su parcero Maluma, baby...

Ya se te olvidó que cuando tu me conociste yo ya era un patán,andaba borracho, gastándome toda la plata en la barra del bar...Y andas reclamando...ahora no vengas a estarme cambiando...

Parece que hubieras olvidado del hombre que te cambio la vida....

El tema con Maluma no sería el único que dejó hecho Yeison antes de partir, recordemos que el productor musical Georgy Parra, mencionó en una entrevista concedida al programa El Klub, de La Kalle, que fueron varias las colaboraciones que hizo el caldense que están pendientes de lanzarse.

De hecho, Parra lanzó el pasado 5 de febrero ‘Dime que si’, que ya se ubica dentro de los listados de predilección de la música popular colombiana.

