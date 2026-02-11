Paula Andrea Betancur cumplió aniversario de bodas y se volvió a casar. Así fue la ceremonia

La ex reina colombiana Paula Andrea Betancur, que además fue la primera ganadora del ‘Desafío’, realizado en el 2004, cumplió ocho años de casada con el destacado dermatólogo Luis Miguel Zabaleta. La pareja, que siempre ha sido muy abierta en sus redes sociales para compartir detalles de cariño y expresarse su amor, en esta ocasión prefirió celebrar el aniversario con una ceremonia junto a la playa, que resultó muy emotiva y espiritual. Adicionalmente, los esposos se enviaron emotivos y extensos mensajes donde reiteraron su amor.

En la playa, donde ella lució un vestido blanco amplio, manga largo también llevó un collar y un dije que sobresalió en su outfit. Zabaleta optó por un pantalón y camisa clara.

Paula Andrea Betancur y Luis Miguel renovaron votos

La antioqueña compartió imágenes de la ceremonia en la que un líder espiritual les habló cobre el amor y encabezó la renovación de votos, donde nuevamente se comprometieron a estar juntos para toda la vida. Zabaleta dijo que la protegería siempre y no habría un amor distinto a ella.

En redes sociales, Paula escribió: “Amore mío, hoy celebramos ocho años de matrimonio, nuestras Bodas de Bronce, y lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios por ti. Porque si hoy seguimos aquí, no ha sido por fuerza humana, ha sido porque Él nos ha sostenido”.

Luego se refirió a los obstáculos que han vencido como pareja: “Nuestro amor ha pasado por fuego, por momentos difíciles, por pruebas que solo nosotros conocemos. Pero Dios ha sido fiel. Como dice Su Palabra, cuando pasamos por el fuego, Él no nos deja solos… y aquí estamos, más fuertes, más reales, más unidos. Hoy quiero decirte algo desde lo más profundo: perdóname. Perdóname porque no soy perfecta, porque tengo muchos defectos, porque a veces quiero amar bien y no siempre sé cómo hacerlo. Perdóname porque muchas veces todo lo hago con el corazón, aunque me salga mal o no sea como tú esperas. Pero nunca, nunca ha sido sin amor […]”, escribió la exreina".

La también gerente de la clínica de Zabaleta recordó que en su relación Dios siempre ha estado presente.

Luis Miguel Zabaleta llamó Mujer Maravilla a Paula Andrea Betancur

Por su parte, Luis Miguel le escribió: “Ella es una mujer virtuosa no por lo que presume, sino por lo que sostiene en silencio. Su virtud nace de actos pequeños y constantes: cumplir su palabra, cuidar sin aplausos, elegir lo correcto incluso cuando nadie mira.

No se adorna con discursos; se reconoce en su coherencia. Es fuerte porque ha aprendido a levantarse sin hacer ruido. Conoce el cansancio y la pérdida pero no permite que la definan. Su fuerza no grita: se nota en la calma con la que enfrenta la tormenta, en la dignidad con la que pone límites, en la firmeza suave de quien sabe quién es.

Incansable, camina largos días sin perder el rumbo. Da sin vaciarse, trabaja sin endurecerse, ama sin condiciones mezquinas. Cuando cae la noche y el mundo descansa, ella revisa lo vivido y vuelve a empezar, con la misma fe discreta de siempre. Es faro y refugio.

No busca ser ejemplo, pero lo es. Su vida enseña que la verdadera grandeza está en perseverar; no en brillar, sino en iluminar. Y así, paso a paso, deja huellas profundas donde otros apenas pasan.

Su verdadera belleza no reside en el espejo sino lo que refleja al mundo, en su calma, en su fuerza, en su sinceridad, en su honestidad, en su autenticidad, en su firmeza y en la coherencia con la que vive cada día, así es ella, la mujer que hace 8 años se convirtió en mis esposa bajo la bendición de Dios ! Te amo amor mío ! Feliz aniversario a la mujer maravilla”, escribió el esposo de la exreina.

