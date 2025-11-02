Katiuska reveló qué pasó con la moto que ganó. ¿Se la dio al esposo como había dicho?

El pasado 6 de noviembre el Desafío Siglo XXI fue tendencia al confirmar la expulsión de Katiuska Bula, la exintegrante de Omega quien no solamente era considerada la mujer más fuerte de esta temporada, sino también se perfilaba como una posible ganadora. No obstante, tras salir por unos días de la ‘Ciudad de las cajas’ para entrar a la última etapa del reality, uno de sus familiares más cercanos traicionó su confianza al revelar una información privada (que ella le había contado) a cambio de dinero. Esa acción fue castigada por la producción, causando la salida inmediata de la barranquillera de la competencia.

Así fue la expulsión de Katiuska del ‘Desafío’

La noticia sorprendió no solo a los semifinalistas del programa, sino también a los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes, aunque ha pasado casi una semana, no han podido salir del asombro.

Al comienzo del capítulo del pasado jueves, Andrea Serna hizo pública la noticia durante una videollamada que les realizó a los semifinalistas, quienes se encontraban en sus casas. Katiuska reconoció su error asegurando que se había equivocado poniendo su confianza en esa persona que terminó traicionándola.

La deportista tomó la decisión de irse del país por unos días para vivir este momento, que según dijo, ha sido muy difícil para ella, pues la expulsión no solamente la dejó sin los 86 millones que había acumulado, sino que también le arrebató el sueño de ganarse los 1.200 millones de pesos que están en juego, pero, sobre todo, se llevó la ilusión de poner su nombre en la copa.

¿Katiuska perdió la moto?

Estos días, la excapitana de Omega ha interactuado con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde ha revelado algunos detalles de su expulsión. Este fin de semana contestó algunas de las preguntas que le hicieron. Una de ellas estuvo relacionada con la moto que había ganado con Juan en una prueba.

“La moto sí me la dieron porque era un premio externo al Desafío y como me lo gané en competencia, sí me la dieron. Es lo único que tengo”, dijo. Además, aseguró que, por ahora, no le ha dado uso: “La tiene mi papá guardada porque no sé qué voy a hacer con ella”.

Cuando se la ganó expresó su felicidad porque ya tenía planes con ella: “Estoy demasiado feliz porque yo me la quería ganar para regalársela a mi novio. Yo doy buenos regalos”.