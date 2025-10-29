Kelsey Grammer, actor de ‘Frasier’, se convirtió en papá por octava vez a los 70 años

El actor y director estadounidense Kelsey Grammer, famoso en todo el mundo por su icónico papel de Frasier Crane, celebró la llegada de su octavo hijo a los 70 años. El pequeño, un niño llamado Christopher, es el cuarto que tiene con su esposa, la productora de cine Kayte Walsh. La noticia fue confirmada por el propio Grammer en el pódcast Pod Meets World, presentado por Rider Strong, Danielle Fishel Karp y Will Friedle, donde compartió su felicidad por esta nueva etapa en su vida familiar. Grammer, que ya es padre de siete hijos de relaciones anteriores. “Kayte acaba de tener a nuestro cuarto hijo, así que ahora somos ocho. Fue hace como tres días. Christopher se acaba de unir a la familia”, dijo.

¿Cuántos hijos tiene Kelsey Grammer?

El actor y su esposa Kayte tienen otros tres hijos: Faith, de 12 años, Gabriel, de 10, y James, de 8. Sin embargo, también es padre de Spencer, de 41 años, con su expareja Doreen Alderman, y de Greer, de 33, con su expareja Barrie Buckner, y de Mason, de 23, y Jude, de 20, con su expareja Camille Grammer.

En el 2018, el actor habló de su faceta como padre: “Es fantástico, la energía es magnífica. Soy tan joven como ellos. Kayte tiene una capacidad de amar pura y extraordinaria. Le encanta estar embarazada y ser madre”.

En la revista People dijo: “He descuidado a algunos de los niños de mi vida, especialmente a los dos primeros. Ahora estoy intentando compensarlo un poco. Sigo siendo su padre, así que siempre hay una oportunidad para estar presente. Probablemente debería haber sido un poco más claro y quizás menos tolerante con los mayores. Soy bastante tolerante con los jóvenes, pero les dejo claro que hay ciertas expectativas y ciertas maneras de desenvolverse en situaciones sociales: sé discreto y actúa con honestidad, y te irá bien en la vida. Soy un poco más específico con ellos en cuanto a sus estudios y su preparación. Les digo: ‘¿Cuál es su misión en la vida? Estar presente’”.