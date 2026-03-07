Kylian Mbappé y Ester Expósito desatan rumores de romance. Esto se sabe

Los rumores surgieron cuando el bloguero francés Aqababe, famoso por compartir noticias sobre celebridades, afirmó en su cuenta de X que Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados en varias ocasiones en las últimas semanas. Según esta versión, su primer encuentro habría tenido lugar el 25 de febrero en Madrid, y días después se habrían encontrado nuevamente en París. “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo. Varias personas los vieron besándose durante toda la noche”, escribió.

¿Kylian Mbappé y Ester Expósito son novios?

El rumor cobró fuerza cuando se mencionó que ambos fueron vistos en el bar Pullman de la capital francesa entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de marzo, donde, según los relatos que circularon en redes, habrían pasado varias horas juntos. La noticia se viralizó rápidamente, convirtiendo sus nombres en tendencia en diversas plataformas digitales.

Los internautas han notado que tanto Mbappé como Expósito se siguen en Instagram. Además, la actriz recientemente compartió historias desde lugares emblemáticos de París, como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre, lo que confirmó que estaba en la ciudad durante los días en que surgieron los rumores. Mientras tanto, el delantero del Real Madrid también se encontraba en la capital francesa, donde estaba avanzando en su recuperación de una molestia en la rodilla bajo la supervisión del equipo médico del club. Esta coincidencia geográfica fue otro de los factores que alimentó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

ester exposito ayer cenando con mbappe en paris frente a la torre eiffel pic.twitter.com/Q4X4XzXjhm — ؘjuandi (@poxelse) March 6, 2026

Por ahora, ni Mbappé ni Expósito han confirmado públicamente la información, así que todo sigue en el ámbito de los rumores. Sin embargo, la posibilidad de una relación entre el futbolista, considerado una de las grandes estrellas del fútbol mundial, y la actriz que alcanzó fama internacional por su papel en la serie Élite, ha generado un gran revuelo en internet. “Es para limpiar su imagen nada más”, “él tiene otra clase de gustos”, “Ester tiene novio”, “qué más quisiera él”, “no puede ser”, “pura cortina de humo”, son algunos de los comentarios que han hecho los internautas.

Mientras tanto, ambos siguen dedicados a sus respectivas carreras. Mbappé se sigue estableciendo como una de las grandes estrellas del fútbol europeo, mientras que Expósito continúa trabajando en proyectos de cine, televisión y moda, lo que la mantiene como una de las actrices españolas con más proyección internacional.