La cantante mexicana Marisela canceló concierto y fue hospitalizada ¿qué le pasó?

Una de las mayores exponentes de la balada en el continente es Marisela, la artista nacida en California, Estados Unidos, de padres mexicanos, fue la primera cantante en español en lograr ubicar todos los temas de un trabajo en el listado de Billboard, hecho que ocurrió en la década de los 80 cuando lanzó su primer álbum ‘Sin él’.

La cantante de 58 años, que en sus inicios sostuvo un romance con el famoso Marco Antonio Solís, el Buki, quien le produjo sus primeros álbumes, razón por la cual se les conocía como ‘la pareja ideal’, nombre también de una canción, ha sido además inspiración para artistas de siguiente generación como Shakira, Natalia Jiménez o Amaia Montero. Temas suyos como ‘Sin él’, ‘Completamente tuya’, ‘Sola con mi soledad’, ‘La pareja ideal’, ‘Enamorada y herida’ y ‘Tu dama de hierro’ se convirtieron en verdaderos himnos románticos del continente.

Marisela, fue la razón de la discusión que tuvieron hace un par de días César Escola y Amparo Grisales, debido a que el argentino le insinuó a la Grisales que ella podrías sentir envidia de la artista, luego de que una participante interpretara uno de sus temas.

Marisela anunció cómo le fue en su cirugía

Volviendo a la artista original, cuyo nombre de pila es Marisela Esqueda, ella misma reportó que fue hospitalizada inesperadamente y tuvo que ser sometida a un procedimiento.

La artista canceló su próximo concierto, que se desarrollaría en Acapulco este fin de semana.

Fue a través de un comunicado en Instagram, que la cantante y ex de Marco Antonio Solís, el “Buki”, señaló que se sometió a una cirugía que no daba espera. “Afortunadamente, el resultado de esta cirugía fue favorable y me encuentro muy bien, recuperándome en casa”, expresó la intérprete en su post.

La artista no detalló qué tipo de cirugía tuvo, como tampoco cuándo fue y cuánto tiempo estaría en recuperación.

Los seguidores de ‘La dama de hierro’ reaccionaron a su publicación con preocupación y le desearon que su salud sea restaurada.

De momento, están confirmados los conciertos planeados para fechas siguientes, 14 y 15 de febrero, en Guerrero.

