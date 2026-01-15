Hija mayor de Yeison Jiménez mostró que pasó con las cenizas del cantante

Los homenajes públicos para Yeison Jiménez no han sido pocos, tras su muerte el 10 de enero en la vereda Ramito, de Paipa, Boyacá, luego de que la aeronave en la que viajaba se precipitara a tierra.

En el Movistar Arena de Bogotá se reunieron sus amigos, colegas y Jimenistas para despedirlo a él y a sus cinco colaboradores de su equipo de trabajo, el pasado 14 de enero. Arelys Henao, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Alzate, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy y Jhonny Rivera, entre otros, cantaron sus éxitos y dedicaron mensajes de solidaridad a su familia. Un día antes, el martes 13, la familia llevó a cabo la velación, de manera privada y su cuerpo fue cremado.

El viernes 15, una cabalgata lo recibió en su finca La Cumbre, en Fusagasugá, Cundinamarca, donde funciona el criadero de caballos, del que se sentía orgulloso. Luego llegó el homenaje que le rindió su tierra natal, Manzanares, Caldas. Allí sus coterráneos y familiares, dentro de los que estuvieron su esposa Sonia, su hermana Lina y su madre, lo recordaron en medio de una eucaristía y un tributo organizado por la Alcaldía, que anunció que se construirá un monumento en su honor. También hubo cabalgata y dentro de las imágenes que se viralizó estuvo la de su viuda, visiblemente conmovida, con el cofre de sus cenizas en sus manos.

El próximo 31 de enero habrá otro tributo, ya que en el estadio El Campín, se realizará el concierto que Yeison había planeado y vendido en vida. Este evento inicialmente sería en marzo, pero su familia decidió la nueva fecha. Se anticipa la participación de los más grandes exponentes de la música popular del país en esta ocasión.

Este sábado 24 de enero fue Bad Bunny quien recordó al ídolo de la música popular colombiano y su banda interpretó ‘Aventurero’, en medio de su segunda fecha en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. EL tema es uno de los mayores éxitos del desaparecido artista.

Esta es la imagen que Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, compartió donde se ven las cenizas del artista. Fotografía por: Instagram

¿Dónde están las cenizas de Yeison Jiménez?

En medio de todo este recorrido los cibernautas se preguntan por el destino de las cenizas del artista.

Ha sido su hija mayor, Camila Jiménez, quien mostró este sábado 24 de enero que en casa de la familia en la capital de la República, se levantó un altar donde el cofre de sus cenizas ocupa un lugar especial rodeado de velones, flores, una Biblia, un devocionario católico, algunas imágenes de Cristo y otros elementos alusivos al artista.

Allí sobresalen las iniciales del intérprete. La joven de 15 años subió una instantánea del altar a sus historias de Instagram y lo acompañó con las letras Y&C, mostrando que su unión con su padre más allá de lo ocurrido.

Yeison Jiménez tuvo tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

Aquí más noticias que son tendencia