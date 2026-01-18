La Cumbre de Yeison Jiménez: dónde queda, cómo es y cuánto vale su caballo más costoso

Yeison Jiménez, el talentoso músico del género popular, cuya muerte enlutó el pasado 10 de enero al país, no solo fue talentoso en la tarima. El caldense tuvo una gran visión para hacer negocios y por ello, cuando logró la base económica para invertir en compañías relacionadas con el campo, no dudó en hacerlo.

En varias de sus entrevistas mencionó que de niño tuvo abundancia en casa y en sus primeros años hubo prosperidad y su familia tuvo finca y muchos animales en ella, pero la separación de sus padres acabó con todo eso y fue entonces cuando conoció la estrechez.

Desde pequeño soñó con tener sus propios caballos por ello, tras lograr entrar en la escena musical con éxito, decidió invertir en un agro proyecto: El criadero La Cumbre. Lo que inició como un sueño o un pasatiempo resultó convirtiéndose en un lucrativo y reputado negocio..

Las cenizas de Yeison Jiménez fueron llevadas a La Cumbre

La Cumbre, estaría ubicado en una finca de zona rural de Fusagasugá, de acuerdo con el medio AgroNegocios.

El complejo está compuesto por 12 pesebreras, que albergan potros, yeguas y caballos, con los más altos estándares de calidad y con rutinas exigentes para los animales. Bajo supervisión de expertos como veterinarios especializados en equinos, los animales contarían de amplias zonas donde son entrenados en distintas modalidades de paso fino.

El recinto también cuenta con una casa cómoda, en la que se quedaba el aventurero en sus tiempos libres, como también una amplia zona de BBQ.

Durante el pódcast Táchalo, de El Mono de Sajú, el cantautor habló de uno de los animales más costosos que tenía. Un caballo semental apodado El Seductor Milagros de color chocolate, que ganó todas las competencias y por el que le ofrecieron cerca de 800.000 dólares cifra cercana a los 3.000 millones de pesos y cuyo servicio de pajilla, para inseminar a yeguas con sus genes tiene un valor cercano a los 2.000 millones.

Cenizas de Yeison Jiménez llegaron a La Cumbre

Hay que mencionar que fue justamente en La Cumbre donde la noche del viernes 16 de enero, hubo una caravana de jinetes y caballos que recibió las cenizas de Yeison, quien fue velado y cremado el pasado martes 13 de enero en Bogotá. Al parecer, allí permanecerán, dado que era su lugar favorito.

