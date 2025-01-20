Recogen firmas para evitar concierto de Christian Nodal en Morelia

La semana pasada se registró en las noticias que un nutrido grupo de personas estaban empeñadas en recaudar firmas para suspender el show de la familia Aguilar: Pepe y sus hijos Ángela y Leonardo en las fiestas de independencia de Jalisco, el próximo 15 de septiembre, mismas que siguen en pie según el gobernador del estado. El mandatario también habló de su relación cercana por años a la familia Aguilar.

Ahora es noticia una iniciativa similar que crece en Morelia contra Christian Nodal. Según reportan medios locales la petición, impulsada por la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos, argumenta que el cantante de Los besos que te di, es señalado de violencia vicaria y problemas por la custodia de su hija con la artista argentina Cazzu. Por lo anterior, piden que el artista no se presente el 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia, Michoacán, en el marco de las celebraciones del Grito de Independencia

Así reaccionó Christian Nodal a las firmas en Morelia

Ante la protesta, el cantante Nodal publicó dos historias con la promoción del show, en lo que puede leerse como su reacción a la iniciativa confirmando que en efecto, pese a la campaña en su contra, su concierto sigue vigente y acudirá al escenario ese día.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el cantante y esposo de Ángela Aguilar actuará en el mencionado concierto, desestimando la campaña que lleva más de 37.000 firmas, que piden que el artista no se presente.

“Se va a respetar la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo con la presencia del artista”, mencionó del gobernador.

Adicionalmente, el mandatario pidió no recurrir a la violencia si se está en desacuerdo. De otro lado, argumentó que la presencia de Nodal solo quiere ofrecer géneros musicales variados en las celebraciones nacionales y de ninguna manera, ocasionar molestia.

En redes sociales, surgieron llamados a protestar durante el show, instando a quienes vayan a llevar tomates y huevos para expresar su rechazo. El concierto será en la avenida Madero, en la parte aledaña a la catedral de la ciudad.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento