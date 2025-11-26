Polo Montañez: 23 años sin el intérprete de ‘Un montón de estrellas’

El 26 de noviembre del 2002, el mundo de la música se vistió de luto tras la repentina muerte de Fernando Borrego Linares, conocido artísticamente como Polo Montañez, quien sufrió un fuerte accidente de tránsito en la carretera a Caimito, provincia de La Habana, en Cuba. El automóvil en el que se dirigía se estrelló con la parte trasera de un camión. Aunque fue trasladado inmediatamente al hospital Carlos J. Finlay, de La Habana, horas después falleció.

A propósito de su aniversario de muerte, Amaury Romero, sobrino del cantante y director de la orquesta que lleva su nombre, dialogó con Vea sobre cómo han sido estas dos décadas sin él y el legado que el cantautor dejó no solo en Cuba, sino en el mundo:

“Ha sido muy duro porque ya él no está, entonces tuvimos que regular los esfuerzos, ensayar más, prepararnos mejor para mantener su obra viva y gracias a Dios el pueblo, el público siempre pide las canciones como “Un montón de estrellas”, “Flor pálida”, es una cosa que es bien bonita", dijo.

¿Cuál es la historia de Polo Montañez?

La muerte del intérprete de “Un montón de estrellas” impactó no solamente a Cuba, sino a varios países del mundo. Sin embargo, para la familia fue un suceso que los marcó: “Fue doblemente duro. Lo más difícil fue cuando yo me enteré de la gravedad del accidente, lo primero que pensé era en cómo le decía a mi mamá. Fue una gran tristeza porque ella es la que más ama a Polo, es como una madre, en vez de una hermana parecía la mamá. Fue muy duro".

Como una forma de homenaje, el Grupo Polo Montañez lanzó un álbum con 10 canciones inéditas que dejó escritas el artista cubano: “El disco nuevo se llama Joyas del Guajiro. Polo dejó 40 o 50 canciones que no pudo grabar y nosotros después de 23 años, escogimos 10 temas e hicimos este disco variado como Polo nos tenía acostumbrados. Estamos muy contentos, pero los clásicos siempre van a estar. Esto es volver a despertar ese público de Polo que está ahí. Aunque ha sido duro, nosotros amamos la música y la música de Polo en particular, somos su grupo y siempre hemos trabajado serio para seguir adelante. Dios siempre está con nosotros, hay un público de pueblo que está ahí, que está esperando".

Recordar el impacto de su ausencia todavía remueve emociones profundas. Según Romero, la agrupación vivió uno de los momentos más sombríos de su historia tras la muerte del cantautor: “Fue bastante difícil y bastante triste. Nosotros estuvimos en un stand by, en un letargo, no creíamos todavía lo que había pasado. Cinco o seis meses estuvo el grupo parado y después entendimos que teníamos que seguir la obra porque amamos la música y teníamos un legado que Polo nos había dejado que había que defender, Entonces nos enfocamos en eso, en volver a activar el grupo y mantener la vida y obra de Polo vivas y esforzarnos doblemente ya que él no estaba. Estuvimos muchos años con eso de que parecía que él había ido a un viaje y que regresaría pronto, ese sentimiento que se espera que las cosas que vuelvan a ser como ante", contó.

A pesar de los años, el grupo todavía conserva su esencia musical original. Romero explica que la clave ha estado en la permanencia de los músicos fundadores, junto a nuevas generaciones que han sabido ajustarse al sello de Polo: “Es prepararnos bien y mantener la mirada siempre en el futuro. El grupo está ahora mismo en su mejor forma y la sonoridad es la misma. Yo digo que ese sello que se logró está en que estamos los mismos músicos que estábamos con Polo, incluso las nuevas generaciones que han llegado al grupo se han ajustado muy bien. El cantante nuevo, la voz líder, ya lleva 18 años con nosotros. Por eso, la sonoridad es la misma, porque estamos los mismos músicos y suena igual, diría que mejor porque nos hemos tenido que esforzar mucho más ya que Polo no está hoy”, aseguró Amaury.

¿Cómo era Polo Montañez?

El director de la agrupación también recordó algunas cualidades de Polo, quien además de haber sido su tío, fue su referente en la música: “Su sencillez, eso era una cosa que él tenía. La alegría, cuando él llegaba a un lugar, el que estaba triste se ponía alegre. A la hora de trabajar, de hacer la música era muy exigente y muy responsable, yo aprendí de él todas estas cosas. No soy tan cómico como era él, pero ante el trabajo le pongo corazón".

Fotografía por: Cortesía - Cortesía Polo Montañez, artista cubano, quien falleció el 23 de noviembre del 2002.

Película de Polo Montañez

Para el próximo año, saldrá a la luz un proyecto audiovisual sobre la vida de Polo Montañez. Amaury reveló algunos detalles de lo que los fanáticos del músico podrán ver: “Es una película documental. Somos nosotros hablando, no son actores. Es Polo contando sus cosas, nosotros contando las cosas que vivimos con él, lo que extrañamos de él y termina en un gran concierto muy lindo. Estamos muy emocionados con la película y también va a ayudar mucho a que ese público de Polo que está ahí y los que no lo conocen, las nuevas generaciones lo conozcan".

Entre algunos detalles desconocidos de la vida de Polo, Amaury contó: “Polo surgió de la nada, casi no estudió ni en una escuela normal ni la música, pero Dios se la regaló, esas composiciones eran impresionantes. Las melodías, todo lo hacía él. Dios le regaló la música a él sin haberla estudiado, luchó mucho, batalló mucho hasta que logró su sueño que era que su música se escuchara en todo el mundo".