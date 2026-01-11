¿En qué creía Yeison Jiménez? “Lo que Dios da, también lo puede quitar”

“La gloria de Dios! Nos cuidó otro año más, y su gracia nos acompañó cada minuto“, fue el mensaje que Yeison Jiménez entregó en sus redes sociales el pasado 7 de diciembre, Día De las Velitas, y lo acompañó con una imagen junto a su esposa Sonia y sus hijos Camila, de 15 años; Thaliana, de 8, y Santiago 1 año.

El texto evidenciaba la unión familiar, aspecto importante para el artista, fallecido este 10 de enero en un accidente aeronáutico donde también perecieron los 5 ocupantes más que lo acompañaban. El siniestro ocurrió en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, Boyacá, más exactamente en la vereda La Romita.

El artista se había presentado en Málaga, Santander, y estaba anunciado para hacer su show el mismo 10 de enero en Antioquia.

Volviendo a las creencias del intérprete de ‘Aventurero’ en un par de entrevistas con Vea se refirió a su experiencia cuando comenzó a asistir a la Iglesia Cristiana Manantial de vida eterna, ubicada en la avenida Cali con Calle 13, de Bogotá, y a donde también se congregaban algunos miembros de su familia. La primera vez que fue, lo hizo atendiendo una invitación que le hizo la joven que le gustaba, en su época del colegio.

El nacido en Manzanares, Caldas, mencionó que allí conoció un Dios con el que podía lograr sus sueños, de ahí que en muchos de sus post de Instagram mencionara su férrea creencia. Y es que fueron varios años donde Jiménez fue miembro activo de la congregación, leyó la Biblia y, según él, estrechó su relación con Dios.

Con el paso de los años, dejaría de ir al lugar, pero procuró mantener su vínculo. A Vea mencionó que en su carro era habitual escuchar música cristiana, que oraba a diario y que si bien es cierto ya no iba a ningún templo, tenía una estrecho nexo con Dios y lo sentía a diario.

Sobre una imagen del que se convirtió en su último concierto, en Málaga, el cantautor escribió “Lo que Dios da, también lo puede quitar”, que nuevamente evidenciaba su fue en Dios. Para algunos se trata de una frase premonitoria.

Cuando grabó el tema ‘Corro a tus brazos’, con el cantante góspel Alex Campos detalló que lo conoció justamente porque asistían a una congregación y durante un buen tiempo chatearon y planearon grabar juntos.

Cuando le indagamos sobre la posibilidad de solo cantar este tipo de música en un futuro mencionó que si Dios “me la da orden, no hay nada que hacer…” refiriéndose a que él estaba atento a lo que Dios le pidiera. En otras entrevistas Yeison mencionó su deseo de hacer un álbum a Dios. También que creía que al final se dedicaría a interpretar música góspel.

En otro post escribió “En manos del de arriba ,todo se puede”. En sus conciertos solía tomarse un momento para decir “Que todo lo que tenga que pasar esta noche, pase y que toda la Gloria sea para Dios, el más grande del Universo”

Yeison Jiménez creía que él era un milagro

El artista mencionó a Vea que consideraba que él su vida y su carrera eran un milagro en sí mismo. “Todos los días hay milagros en mi vida, de dónde yo vengo, era imposible que hubiera logrado ser cantante. Tenía todo en mi contra, ni mis papás, ni mis hermanos, ni mis tíos, nadie podía pensar que esto, podía pensar”, dijo mostrándose agradecido con lo que sentía, Dios le había dado.

“Lo que yo he logrado en mi vida, todos mis sueños, desde que empecé 8 años atrás es porque es añadidura, es porque Dios me ha tomado, siento que yo soy un milagro y vivo en un milagro”, dijo en el 2023.

Cuando se produjo el accidente a bordo de su avioneta, Yeison se dirigía a Marinilla, Antioquia, a cantar ese mismo 10 de enero. Tenía planeado presentarse después, el 11 de enero, en Miraflores, Boyacá; el 16, en Cali; el 17 en San Luis de Gaceno, Boyacá y el 20 en morales; Bolívar. La muerte no le permitió cumplir sus planes.

Semanas antes del accidente había comentado en entrevista con Juan Pablo Raba que soñó con que se accidentaba en una aeronave y mencionó que creía que eran señales de Dios. En ese momento se mencionó que habían sido alertas que él tuvo en cuenta para un siguiente viaje.

