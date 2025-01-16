La Jesuu sufrió fuerte accidente de tránsito. Así quedó su carro

La Jesuu fue tendencia hace unos meses en redes sociales por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos. La creadora de contenido, quien había sido eliminada y luego regresó gracias a La Toxi Costeña, quien obtuvo un beneficio para reintegrar a quien quisiera, protagonizó varias discusiones con algunos compañeros del reality, entre ellos, con Yina Calderón.

De hecho, hace unas semanas le respondió un comentario que le hizo la empresaria de fajas. “Fue demasiado lo que me tocó vivir con esa negra, con el respeto de todos los negros, pero ella olía feo, era fastidiosa, es de verdad. Yo siento que con ella no podría yo”, dijo Calderón.

Al respecto, Valentina, como es el nombre de pila de la influencer, respondió: “Verdaderamente, Yina Calderón que se parche. A lo bien. Todo el mundo traiciona, todo el mundo es el malo, todo el mundo es porquería, todo el mundo es todo menos ella. Si vos sos tan incapaz de hacer lo que decís que los demás hacen, relájate y vive tu vida sabrosa, párchate, si yo ando tan perdida, con más razón, viví tu vida sabrosa, viví tu vida tranquila”.

¿Qué le pasó a La Jesuu?

En las últimas horas, la creadora de contenido preocupó a sus seguidores al publicar unas imágenes mostrando un accidente de tránsito que sufrió hoy. Primero puso una foto del carro estrellado y allí escribió: “Gracias Dios, gracias Dios”.

A los minutos, subió a historias un video mostrando su pie: “afortunadamente, gracias a Dios estoy bien. Solo se hinchó el tobillo”. Luego, subió un corto video mostrando el carro: “Contexto: no sabía que hace dos días atrás habían pintado la carretera, estaba lloviendo, la carretera como pueden ver tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva me patinó el carro e íbamos directo al barranco, solo que preferí chocar el carro contra un palo para no caer el vacío”, explicó la creadora de contenido. Afortunadamente, no pasó a mayores.

Así quedó el carro de La Jesuu, tras el accidente de tránsito que sufrió. Fotografía por: Instagram

La influencer fue llevada a un centro médico, donde fue atendida. Desde allí aprovechó para hacerle una recomendación a sus seguidores: “Llegamos al hospital y conocí a una chica que le pasó lo mismo, pero en moto. Tengan cuidado con las carreteras donde haya pintura regada”.

Por ahora, no se conocen más detalles. En las imágenes se observa que La Abuela, quien también hizo parte de La casa de los famosos, llegó para auxiliarla.