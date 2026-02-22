⁠La noche en que Willie Colón se despidió del público: “Este puede ser mi último concierto”

El mundo del espectáculo lamentó la muerte de Willie Colón. Al parecer, el artista de 75 años presentó problemas respiratorios que lo llevaron a permanecer hospitalizado durante varios días en Nueva York donde finalmente falleció este sábado.

El trombonista, compositor, productor y arreglista, se caracterizó por su desarrollo y expansión internacional de la salsa desde finales de los años 60. A lo largo de su carrera, Colón no solo cosechó éxitos, sino que también dejó una huella cultural profunda. Sus colaboraciones memorables, los himnos que aún resuenan décadas después, y su inconfundible identidad musical lo establecieron como uno de los grandes pilares del movimiento salsero.

El mensaje de despedida de Willie Colón

Tras su deceso, en redes sociales se ha viralizado un video de un concierto de Willie Colón en agosto del 2025 donde sus palabras hoy cobran un significado especial.

En su discurso, el artista le dio a entender al público que su retiro de los escenarios estaba cerca: “Esto puede ser mi último concierto. No porque me voy a morir primero, o se pueden ustedes morir antes, yo no sé, pero por muchas razones yo quiero tomar esta oportunidad para darte las gracias. Darle las gracias a todos ustedes”, dijo.

Enseguida, aprovechó para agradecerle a sus fanáticos el apoyo que le habían brindado en su carrera artística: “Algunos de ustedes me acompañaron desde los bares de mala muerte en el barrio, hasta los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos. Ustedes me acompañaron y yo los acompañé... Ustedes me hicieron una estrella a mí. Y por eso estoy agradecido y orgulloso y me siento muy dichoso. Gracias”.

Los comentarios no se han hecho esperar: “Paz en la tumba de uno de sus grandes exponentes y de una verdadera leyenda”, “gracias por tu legado musical maestro”, “lo vi por ultimo vez en el super concierto en Cali, ese día estaba muy enfermo y aun así termino el concierto”, “fue un honor a ver compartido contigo descansa en paz”, “gracias por tus letras que llegaron a lo más profundo de nuestros corazones”, “definitivamente el alma sabe cuándo se va a ir. Gracias a ti por tu legado, afortunados de conocerte y escuchar tantos palazos”, “un gran legado dejas maestro”.