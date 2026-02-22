Canciones de Willie Colón: ‘Pedro Navaja’, ‘Gitana’ y más temas para recordar al salsero

Después de tres días de rumores sobre su estado de salud, este sábado sobre el mediodía se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los íconos de la salsa, quien revolucionó este género musical en los años 70. Además de cantante, Willie también fue trombonista y productor.

¿De qué murió Willie Colón?

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de parte de la familia o el equipo de trabajo del cantante que indique las verdaderas causas de su deceso. Sin embargo, de acuerdo con reportes que han circulado en redes, el artista sufrió problemas respiratorios por lo que tuvo que ser hospitalizado durante varios días en un centro asistencial en Nueva York.

El cantante y trombonista murió el sábado 21 de febrero. Fotografía por: Ap News

¿Cuáles son las canciones más exitosas de Willie Colón?

A lo largo de su carrera, tanto como solista como en colaboración con otros grandes artistas, Willie lanzó una serie de éxitos que hoy en día son considerados clásicos imprescindibles. Aquí le presentamos algunas de sus canciones más emblemáticas y exitosas.

“Calle Luna, Calle Sol”

Esta canción, grabada junto a Héctor Lavoe, describe la vida en los barrios latinos de Nueva York. Es uno de los temas más destacados de los inicios de ambos artistas, una época en la que transformaron la salsa con un sonido más urbano, audaz y callejero.

“Oh, qué será?”

Es una versión en salsa del tema de Chico Buarque, interpretada por Willie Colón y Rubén Blades. Este arreglo salsero transformó la canción en un gran éxito entre el público latino, fortaleciendo aún más la colaboración musical entre estos dos artistas.

“Pedro Navaja”

Interpretada por Rubén Blades y con la producción de Willie Colón, esta canción se considera una verdadera joya de la salsa narrativa. Formó parte del álbum Siembra y se transformó en un fenómeno internacional consolidándose como uno de los temas más icónicos en la historia del género. Además, el álbum Siembra es uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos.

“Idilio”

Es otro de sus grandes logros como solista y se convirtió en una de las melodías más populares y bailadas de los años 90. Su combinación de romanticismo y ritmo salsero la mantiene viva en las emisoras y en las pistas de baile hasta el día de hoy.

“El gran varón”

Es, sin duda, uno de los grandes hitos en la carrera de Colón. La canción cuenta una historia que impacta profundamente, tocando temas de identidad y el rechazo familiar. No solo se convirtió en un éxito comercial en América Latina y Estados Unidos, sino que también dejó una huella imborrable por su temática en el mundo de la música tropical.