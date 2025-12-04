La pista de Shakira en concierto que confirmaría su reconciliación con Antonio de la Rúa

En los últimos meses, Shakira ha protagonizado múltiples noticias no solo por el éxito de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, sino también por su vida sentimental. Tras su separación de Piqué, medios de comunicación internacionales la han relacionado con algunos famosos como Lewis Hamilton, Tom Cruise, y Lucien Laviscount. Sin embargo, hasta el momento, la barranquillera no ha confirmado públicamente que tiene una nueva pareja.

¿Shakira y Antonio de la Rúa volvieron?

Los rumores que más han tomado fuerza recientemente es su supuesta reconciliación con Antonio de la Rúa, su pareja antes de Gerard Piqué. El argentino ha sido captado en varios conciertos que Shakira ha dado durante su gira. Además, al parecer, volvieron a trabajar juntos. De la Rúa estaría desempeñando un rol similar al de mánager de la cantautora que tuvo durante su noviazgo.

En un concierto que la artista brindó en los últimos días en Argentina, dio unas palabras que no pasaron desapercibidas. Todo sucedió en medio del show, cuando hizo una referencia que muchos interpretaron como algo más que un simple guiño al pasado. “Con Argentina tengo una historia de amor que empezó hace mucho tiempo y que continúa”, dijo. Para sus seguidores más atentos, esas palabras no fueron solo una coincidencia, sino una señal que indicaría una etapa de reconciliación con quien fue su pareja por 11 años.

La cantante y el empresario no solo compartieron un vínculo amoroso, sino que él también jugó un papel importante en el impulso de su carrera internacional, acompañándola en una de las etapas más transformadoras de su trayectoria artística. Aunque no terminaron en los mejores términos, en los últimos años se ha comentado que su relación se volvió más cordial, especialmente después de los cambios personales que ha experimentado la artista.

Sin embargo, nadie esperaba que la posibilidad de una reconciliación sentimental volviera a surgir, aunque por ahora no hay ninguna confirmación oficial de parte de alguno de los involucrados. “Antonio siempre fue su verdadero amor y ellos no pudieron seguir por la carrera de ella”, “pues de la Rúa está súper guapísimo, mucho mejor que antes”, “más claro que el agua”, “que se goce su vida”, “él estuvo cerca de ella en el momento que más lo necesitaba y ese tiempo que le dedican a alguien en ese momento de dolor y tristeza vale oro”.