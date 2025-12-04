Logo Revista Vea
Shakira estará en el Mundial 2026, aunque no va a cantar. Este será su rol

Por Redacción Vea
08 de diciembre de 2025
La FIFA confirmó el papel que tendrá la barranquillera en el evento deportivo más importante del mundo. EFE/ Gaston Britos
Fotografía por: GASTON BRITOS

Shakira está lista para dejar su huella en otra Copa del Mundo, pero esta vez, no subirá al escenario para brindar un espectáculo de apertura o cierre como los que acostumbra. Si bien muchos fanáticos esperaban verla cantar un himno de la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo Estados Unidos, México y Canadá, la barranquillera asumirá un papel completamente diferente: uno que se centra en el impacto social, la educación y el liderazgo global.

¿Qué hará Shakira en el Mundial 2026?

La intérprete de Antología fue invitada a unirse al consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa destinada a extender el alcance del fútbol más allá de la cancha y que reúne a líderes del deporte, el entretenimiento, los negocios y la filantropía.

“Estoy entusiasmada de unirme al Consejo Asesor del Fondo Global Citizen de la FIFA", aseguró la cantante. EFE/ Gaston Britos

Fotografía por: GASTON BRITOS

Este fondo tiene como objetivo recaudar hasta 100 millones de dólares para mejorar proyectos educativos, promover el desarrollo integral de niños y jóvenes y establecer escuelas de fútbol en más de 200 países. El objetivo es garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a mejores oportunidades a través del deporte, y la FIFA quiere que Shakira, una de las voces más influyentes de Latinoamérica, forme parte de esta misión.

Durante más de dos décadas, Shakira se ha consolidado como una figura clave en la educación infantil y el desarrollo social gracias a su Fundación Pies Descalzos, que ha construido y operado escuelas en Colombia, beneficiando a miles de niños en comunidades vulnerables. Su experiencia, visión y credibilidad en labores humanitarias la han convertido en una aliada estratégica para este tipo de proyectos que buscan impactar la vida de millones de personas.

“Estoy entusiasmada de unirme al Consejo Asesor del Fondo Global Citizen de la FIFA para centrarme en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida. Trabajaremos a nivel internacional con la FIFA, y específicamente en Colombia, junto con mi Fundación Pies Descalzos, que ha construido 20 escuelas en Colombia, en iniciativas de recaudación de fondos para ampliar programas que garanticen el acceso a una educación de calidad y el éxito académico a largo plazo para nuestros niños", dijo la artista.

