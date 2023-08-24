Shakira rompe el silencio sobre la polémica letra dedicada a Clara Chía. ¿Se arrepiente?

La separación de Shakira y Piqué ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años en el mundo del espectáculo. Al principio, el exfutbolista y la cantante tuvieron fuertes diferencias; de hecho, la barranquillera le dedicó varias canciones expresando su desamor y refiriéndose a la infidelidad que ocasionó su ruptura.

Recientemente, la artista, quien triunfó en el 2025 con su gira Las mujeres ya no lloran world tour, concedió una entrevista a la revista Vanity Fair, donde se refirió a su ruptura con Piqué y cómo transformó el dolor de la traición en música.

¿Cómo se ha sentido Shakira tras su separación de Piqué?

La intérprete de Monotonía admitió que, aunque su separación ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, este tiempo ha sido de fortaleza y crecimiento: “He perdido a personas a las que amaba, personas en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que nos aterrorizan. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido. Y todo eso me ha hecho más fuerte“, afirmó en el mencionado medio de comunicación.

Tras terminar su relación con Piqué, Shakira retomó su carrera musical que había pausado por apoyar la carrera deportiva del padre de sus hijos. Durante estos tres años y medio, resurgió, sacó nuevas canciones y lo más significativo, recorrió el mundo con su gira Las mujeres ya no lloran. "Me parece increíble que, después de 30 años, mi trabajo siga teniendo un eco tan intenso entre mis seguidores. El hecho de saberlo me ha dado una nueva conciencia de mi carrera: por fin entiendo lo que significa. Entiendo que cada noche, cuando subo al escenario y veo las caras del público sonriendo, divirtiéndose, emocionándose y conectando conmigo y con quienes están allí, le da sentido y propósito a lo que hago".

¿Shakira se arrepiente de lanzarle indirectas a Clara Chía?

Los primeros meses tras su separación no fueron fáciles. La barranquillera escribió varias canciones expresando sus sentimientos y lanzándole indirectas a su expareja. BZRP Music Sessions #53 fue uno de los temas más polémicos, pues allí fue directa en referirse a la infidelidad de Piqué. En una parte de la letra, la barranquillera dijo: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, versos que hicieron referencia a que la cambió a ella por Clara Chía.

Sobre si se arrepiente de haberlo hecho, la artista reveló en Vanity Fair: “¿Qué sería una vida sin remordimientos? Es uno de los versos más logrados de mi vida, no me arrepiento de haberlo escrito”, dijo.

Finalmente, dijo que a pesar de todo lo que le ocurrió, aun sigue creyendo en el amor: “Sí, cuando veo cómo mi madre mira a mi padre... creo que el amor es totalmente posible".