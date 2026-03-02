Las tragedias del actor Martin Short, quien perdió a su hija: “Te fortalecen o te derrotan”

Los talentos que se dedican a hacer reír se asocian, en ocasiones, a individuos divertidos, simpáticos y siempre felices, sin embargo, es un hecho que este pensamiento no todas las veces corresponde a la realidad.

Ser comediante o humorista no implica felicidad o simpatía permanentes. Es un oficio que desempeña una persona con los mismas tristezas, conflictos y alegrías de cualquier otra. En muchas situaciones, el humor puede ser una manera de disminuir y transitar el dolor.

El asunto ha vuelto a ser tema de conversación con los recientes hechos ocurridos alrededor del actor y comediante Martin Short. El también productor y escritor de 75 años, que es un referente obligado en la comedia estadounidense, enfrentó esta semana la inesperada muerte de Katherine Hartley, su hija mayor.

Dentro de la información que las autoridades han anticipado, al parecer se trató de una decisión de la graduada de Psicología de 42 años, pues fue hallada con una herida autoinflingida de arma de fuego. Los hechos ocurrieron el lunes 23 de febrero, en su casa en California. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en estos momentos”, se leyó en el comunicado que publicaron sus allegados.

Paradójicamente, Katherine trabajaba en favor de las personas que batallaban con la salud mental. Nunca se interesó por el mundo del entretenimiento, y por eso procuraba que no muchos se enteraran que era la hija del prolífico comediante.

De momento se sabe que además del apoyo de sus dos hijos menores, la actriz Meryl Streep con quien sale desde el 2024, ha sido fundamental en este difícil episodio. Streep y Short se conocieron en el rodaje de la serie ‘Solo asesinatos en el edificio’, donde curiosamente sus personajes mantienen un romance. Con las tragedias que ha enfrentado lejos de inspirar pesar, Short genera gran admiración por su capacidad de resiliencia.

“De una manera extraña, las pérdidas me hicieron más valiente como intérprete”, dijo a The Hollywood Reporter hace unos años. Martin pausó las presentaciones de su espectáculo de comedia que tiene junto a Steve Martin.

Antes de los 20 años Martin Short ya era huérfano

No es la primera tragedia que el actor, que hemos visto en n series y películas como ‘Aquaman y el reino perdido’, ‘El padre de la novia’, ‘Santa Claus 3’, ‘The Saturday Night Live’, y ‘La familia Adams’ entre otros, enfrenta a lo largo de su existencia, por el contrario así como la comedia lo ha caracterizado, los medios recordaron que antes de ser famoso, su vida ha estado marcada por la tragedia.

Siendo niño, a los 12 años, David, el hermano mayor de Martin, murió al ser atropellado por un automóvil, un dolor que según declaraciones de Short fue bastante difícil de superar. Por aquel entonces encontró en el humor una herramienta para poder asumir la pérdida de quien era también su amigo.

“Creo que la razón por la que todo eso no me frenó fue que tenía una base muy sólida”, dijo en una oportunidad al diario británico The Guardian, convencido de que las pruebas forman el carácter. “Ese tipo de situaciones son horribles, pero creo que o te fortalecen o te conviertes en víctima de ellas”.

A los 17 años Martin enfrentaría una nueva muerte en casa. Esta vez Olive Hayter, víctima del cáncer contra el que libró una dura batalla. Dos años después, Charles Patrick Short, su padre, falleció luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

Antes de los 20 años Martin había perdido a su hermano y había quedado huérfano de padres. Tenía pocos motivos para sonreír, pero tomó la determinación de posicionarse como comediante y hacer reír a otros.

Hacerlo se convirtió en un bálsamo no solo para quienes disfrutaban de sus interpretaciones, sino también para él mismo. Martin contó que su familia siempre tuvo buen sentido del humor y recordó que en las celebraciones familiares todos solían contar chistes.

Nuevas pérdidas mitigadas con el humor para Martin Short

En 1980, Martin se casó con Nancy Dolman, a quien conoció en el musical ‘Godspell’. Con ella adoptó a Katherine y luego tuvieron a Oliver, hoy de 39 años, y Henry, de 36. Por algún tiempo el comediante rechazó roles, pues quería disfrutar al máximo de su familia. En otra charla mencionó que más allá de premios, lo hacía feliz ser esposo y padre.

La tragedia se asomaría nuevamente en el 2010, tras casi 30 años de casados cuando al igual que su madre, Nancy fue diagnosticada con cáncer de ovario. El comediante mencionaría en una entrevista que esa época “sería de lejos la situación más terrible que he vivido”.

Pese al dolor, el actor decidió rendir tributo a su esposa y despedirla sin lágrimas. Reveló que conforme al deseo de Nancy no hubo funeral sino “que fuimos y celebramos una fiesta con unos 30 amigos y familiares. La incineraron. Los niños y yo subimos a un bote, esparcimos las cenizas en el agua y nos sumergimos en ellas”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

El año pasado, el 14 de diciembre, Martin volvió a sentir la partida de un ser querido. Esta vez fueron uno de sus amigos más cercanos y su esposa. El director Rob Reiner, de ‘Cuando Harry encontró a Sally’, fue asesinado a manos de Nick, su hijo, quien también acabó con la vida de Michelle, su madre.

Martin una vez más usó el humor para transitar este dolor, y junto a Steve Martin realizaron en uno de sus espectáculos un homenaje a Rob.

Una pérdida más se sumó el pasado 30 de enero, cuando su amiga Catherine O´Hara, la famosa mamá de Kevin en ‘Mi pobre angelito’, fue hallada sin vida en su casa.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí