Laura de León de ‘La ley del corazón’ se fracturó el pie: “Qué duro”

Laura de León es una actriz con una sólida carrera en televisión, destacándose en producciones como La luz de mis ojos, Esmeraldas, Pa’ Quererte y la bioserie Leandro Díaz, donde interpretó a Matilde Lina. También ha incursionado en el mundo del modelaje, la presentación y la música, y además fue la protagonista de Rojo Carmesí, de RCN.

¿Qué le pasó Laura de León?

La actriz colombiana, conocida por su papel en La ley del corazón, está pasando por un momento complicado después de sufrir una “fractura oblicua, no desplazada diafisiaria distal del quinto metatarsiano, con edema en los tejidos blandos adyacentes” en el pie. Aunque no requerirá cirugía, tendrá que descansar durante varias semanas. “Estoy impresionada que mucha gente se ha fracturado el mismo hueso, bueno, les ha pasado cosas peores, esta es mi primera fractura en la vida, no quiero volver a hacerlo, gracias a Dios no es de cirugía, estoy aprendiendo a pedir favores, a manejar la paciencia, a no ir al gimnasio”, contó.

Durante este tiempo, ha estado recibiendo mensajes de aliento y consejos útiles de sus seguidores para ayudarla en su proceso de recuperación. “Qué duro, aquí vamos, gracias por todos los consejos”.

En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías donde se observa en muletas, entre otros momentos de su rutina diaria. Allí escribió: “Siempre hay una primera vez. Van 4 días de 30 🩼 Y de 4 meses de superada al 100 la fractura. Vamos que vamos. Pregunta seria: ¿cómo se quita o evita el dolor de la palma de las manos por las muletas?”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes, no solo con consejos, sino también deseándole una buena recuperación: “que te mejores”, “eres una dura y nada te lo quita”, “te vas a mejorar a toda con tu actitud dorada”, “recupérate pronto”, “eres valiente”.

La artista le contó a sus seguidores que “tengo que estar con muletas y limitar el apoyo para asegurar la recuperación. Voy a tomarme el tiempo que sea necesario y seguir todas las indicaciones para volver con la mejor energía”.