Salomón Bustamante respondió si terminó con Laura de León: “No se preocupen”

Desde hace varias semanas, en redes sociales se ha especulado que Laura de León y Salomón Bustamante habrían terminado su relación. Los comentarios surgieron porque la pareja dejó de publicar fotos y videos juntos en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Laura de León y Salomón Bustamante?

Hasta el momento, la actriz de Rojo Carmesí no se ha pronunciado al respecto, pero el presentador, quien hizo parte de Muy buenos días, de RCN ya ha hecho un par de publicaciones.

En la más reciente, a través de un video, aseguró que, supuestamente, está soltero. “Yo ya no estoy con nadie. Estoy dedicado a estar solo, estoy dedicado a estar tranquilo, no estoy jodiendo con nadie, ya estoy viviendo solo”.

Sin embargo, sus palabras no fueron tan creíbles para muchos, pues, aparentemente, lo dijo en un tono sarcástico, pues de fondo mostró algunos retratos de su matrimonio que tiene pegados en una de las paredes de su casa. “Quité todas las cosas de mi casa, todos los recuerdos de ella, todas las cosas que me hacían recordar a ella, todas las cosas que uno decía: ‘¿Para qué estoy con fotos en la casa? Ya todas esas cosas las quité de mi casa”, dijo.

Finalmente, dijo: “Yo estoy solo. Estoy feliz y estoy a la orden, ¿oyeron? Ustedes me dicen a mí, ¿qué te recuerda a ella?, a mí no me recuerda a nada, mi exesposa no me recuerda nada, yo estoy solo, estoy feliz, no se preocupen por mí, en mi casa no hay recuerdos, no hay nada. Relájense, que si me quieren echar los perros, díganme, yo estoy disponible y a la orden. Que levante la mano el soltero feliz”, agregó en la transmisión en vivo que hizo en sus redes.

Allí, sus seguidores dejaron sus impresiones. Algunos publicaron emoticones de risa, mientras que otros agregaron: “Los amo”, “que Dios los bendiga siempre”, “Laura, amo a tu marido”, “confunde y reinarás”, “alimentando el chisme”, “para los chismosos”, “ja, ja, ja esa fue la mejor respuesta”, “amo a esta pareja”, “maravilloso”.

Hace unos días, el presentador publicó un video mostrando que corrió 21k. Junto a las imágenes corriendo, puso de fondo unos audios de algunos de sus familiares dándole apoyo. El que más llamó la atención fue el último, donde se escucha la voz de Laura diciéndole: “Negri, llegaste, mi amor. Llegaste a la meta, te felicito, eres un teso, te admiro porque sé que el proceso ha estado muy duro. Has tenido bastante entrenamiento para ser tus primeros 21k. Lo lograste, estoy muy orgullosa, soy una esposa muy feliz. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor”. Con esas palabras, la pareja demuestra que están muy bien y que los comentarios en redes son solo rumores.