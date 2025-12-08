Laura de León y Salomón Bustamante publicaron romántica foto juntos

Desde hace varios meses, usuarios en redes sociales especulaban que, supuestamente, Laura de León y Salomón Bustamante ya no estaban juntos, pues en sus redes sociales no volvieron a aparecer compartiendo momentos especiales como lo hacían antes.

En varias oportunidades, los seguidores del presentador le preguntaron si era verdad o no que se había separado de la actriz de Leandro Díaz. “Sí, la dejé bañándose, eso me da también tristeza a mí, ¿o te refieres a otra cosa? Si es así, cuéntanos que estamos ansiosos por saber. Un abrazo”, dijo una vez. En otra ocasión, contestó: “Sí… algo más? O ya con el chisme te es suficiente”.

Laura de León y Salomón Bustamante Fotografía por: Instagram

A través de unas historias de Instagram el actor también dijo: “Por primera vez hablaré de mi vida privada después de mucho tiempo, solo o acompañado decidí ser feliz, mi felicidad depende de mí, por esa razón omití y omitiré muchas cosas por mi tranquilidad, lo único que les puedo decir es que desde hace más de un año decidí cambiar mi contenido y a ustedes les ha encantado, hemos crecido bastante, hemos trabajado con marcas muy bacanas... Salo Bustamante seguirá siendo el mismo...yo soy el de siempre y lo más importante SOY TAN HUMANO COMO TÚ, los quiero y amo”.

Laura de León y Salomón Bustamante juntos en el día de velitas 2025

Aunque la pareja no ha dado declaraciones oficiales al respecto, en la noche de este domingo 7 de diciembre aparecieron juntos celebrando la noche de velitas, terminando con los rumores.

En una de las imágenes aparecen bailando, aunque Laura está de espalda. En otras, están posando junto a sus familiares y la que más llamó la atención fue donde solo muestran una parte de sus rostros, uno junto a otro y cada uno con una vela encendida.

Las instantáneas no pasaron desapercibidas. Los internautas expresaron su felicidad por verlos unidos: “siempre supe que estaban juntos … son divinos”, “qué felicidad verlos juntos”, “nunca es tarde para entender que la relación es de 2 y no del mundo entero”, “los que seguimos a Laura y a Salomón desde el amor sabíamos que estaban juntos”, “es admirable y de cómo entendiste la diferencia entre VIDA PRIVADA y redes sociales, algo que muy pocos entienden”, “Dios guarde a su familia, su hogar y su relación”.