Laura Torres de ‘La hija del mariachi’ está embarazada: “El regalo más grande”

Laura Torres es una actriz nacida en Bogotá el 2 de febrero de 1993 y quien, desde muy temprana edad demostró su pasión por la actuación. Entre sus papeles más recordados está el de Lucía Guerrero Santana, hermana de la protagonista en La hija del mariachi.

Así confirmó Laura Torres que está embarazada

En las últimas horas, la actriz sorprendió a sus seguidores al confirmar su embarazo. Con una fotografía donde aparece en la playa en traje de baño, mostró su avanzado estado de gestación. Aunque no reveló cuántos meses tiene, escribió: “El regalo más grande”.

Para muchos de sus fans y colegas en la industria, esta noticia simboliza un momento de alegría y crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional, para la actriz. Su embarazo ha generado una ola de comentarios positivos en las redes sociales, donde sus seguidores celebran esta nueva fase en su vida.

“Qué maravilla. Les deseo toda la felicidad del mundo”, “te pierdes unos meses y apareces con el mejor regalo de la vida. Felicidades”, “maravillosa noticia felicitaciones y salud”, “Laurita te felicito, qué belleza”, “las dos hermanitas de La hija del mariachi van a ser mamás, felicidades”, “las hermanas Guerrero embarazadas las dos, qué bonita noticia”, “les deseo toda la felicidad del mundo”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La actriz misma fue quien reveló la noticia de su embarazo, después de haberla mantenido en secreto durante varios meses. En noviembre de 2025, varios medios de entretenimiento informaron que Laura Torres estaba esperando un bebé; sin embargo, ella no lo había hecho oficial.

Según Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, se trata de su primer hijo y se ha confirmado que será un niño, aunque aún no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su nombre o la fecha exacta de nacimiento. Laura decidió mantener gran parte de esta noticia en privado, compartiendo solo algunas pistas en sus redes sociales. Finalmente, fue a través de una publicación en Instagram que hizo evidente su avanzado estado de embarazo.

¿Quién es Laura Torres?

Aparte de su carrera como actriz, Laura ha llevado su vida personal de manera discreta. Las fuentes indican que está compartiendo esta emocionante etapa con su pareja, quien ha estado a su lado mientras esperan con entusiasmo la llegada de su bebé.

En sus redes sociales, Laura no suele ser muy activa. De hecho, su última publicación en su feed de Instagram, antes de confirmar su embarazo, data del 7 de octubre del 2025; es decir, hace cuatro meses. Previo a ese, había posteado una fotografía el 27 de abril.