Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

El regreso de BTS. Netflix emitirá show en directo: fechas y horarios. También hay película

El grupo de k-pop más exitoso del momento dará un espectáculo en vivo como preámbulo de su gira mundial, que llegará a Bogotá. Aquí los detalles para ver la primera presentación de los ‘idols’ tras su regreso.

Por Redacción Vea
03 de febrero de 2026
El regreso de BTS. Netflix emitirá show en directo: fechas y horarios. También hay película
Fotografía por: Zona Z

Los Army del mundo entero están atentos a las noticias del regreso de BTS al escenario, luego de una pausa por el servicio militar que todos sus integrantes prestaron en su país, Corea del Sur.

La banda anunció el año pasado que este 2026 será el año de su reencuentro con los escenarios.

Antes de embarcarse en la gira ARIRANG World Tour 2026-2027, que incluirá 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, que se anticipa será la más grande que hayan hecho, la banda hará un espectáculo en vivo al que ha llamado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG. El show se realizará en la plaza de Gwanghwamun, en Seúl. Con este concierto el grupo de siete también celebrará el lanzamiento de su quinto álbum de estudio Arirang.

Vínculos relacionados

BTS: la increíble fortuna que ha amasado el grupo ¿Quién es el más rico de los ‘idols’?
La historia de BTS: El relato de escasez poco conocido que los artistas no olvidan
¿Qué significa ‘Arirang’, título del nuevo álbum de la banda de K-pop BTS?

Show BTS en directo por Netflix

Neflix ha confirmado que hará la transmisión exclusiva del evento, que se desarrollará el 21 de marzo, en colaboración con HYBE, la compañía detrás del grupo.

Ese día RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, los siete integrantes de BTS, se volverán a reunir y presentarán el show del retorno para millones de army en el mundo.

Sobre la transmisión del concierto del regreso desde la capital surcoreana Netflix ha dado a conoce los horarios para América Latina.

  • México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 5:00 horas
  • Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 6:00 horas
  • Venezuela: 6:30 horas.
  • Puerto Rico: 7:00 horas.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 8:00 horas.

En España la transmisión comenzará a las 12:00 horas. La producción estará dirigida por Hamish Hamilton.

BTS tendrá película documental, también por Netflix

Adicional al show, la plataforma anunció que al día siguiente, lanzará el documental BTS, el regreso, que mostrarán todo el proceso de creación del nuevo álbum, así como aspectos inéditos del reencuentro de sus integrantes para retomar su carrera artística.

EL material es dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y Hybe

Sobre el nuevo álbum se ha anticipado que se trata de material que los integrantes de BTS han logrado luego de una etapa de reflexión y cambio tras estar separados por largo tiempo. Al parecer volverán a referirse a temas muy personales, pero universales alrededor de los conflictos reales de los jóvenes en el mundo.

La banda BTS es una de las más exitosas de k-pop en el mundo. Desde su lanzamiento en 2013, ha logrado seis sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100 y ha recibido varios premios, incluidos Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards. En 2020, TIME los nombró Artistas del Año. Ha recibido cinco nominaciones a los Grammy.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

BTS

Arirang

BTS en Netflix

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.