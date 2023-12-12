El regreso de BTS. Netflix emitirá show en directo: fechas y horarios. También hay película

Los Army del mundo entero están atentos a las noticias del regreso de BTS al escenario, luego de una pausa por el servicio militar que todos sus integrantes prestaron en su país, Corea del Sur.

La banda anunció el año pasado que este 2026 será el año de su reencuentro con los escenarios.

Antes de embarcarse en la gira ARIRANG World Tour 2026-2027, que incluirá 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, que se anticipa será la más grande que hayan hecho, la banda hará un espectáculo en vivo al que ha llamado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG. El show se realizará en la plaza de Gwanghwamun, en Seúl. Con este concierto el grupo de siete también celebrará el lanzamiento de su quinto álbum de estudio Arirang.

Show BTS en directo por Netflix

Neflix ha confirmado que hará la transmisión exclusiva del evento, que se desarrollará el 21 de marzo, en colaboración con HYBE, la compañía detrás del grupo.

Ese día RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, los siete integrantes de BTS, se volverán a reunir y presentarán el show del retorno para millones de army en el mundo.

Sobre la transmisión del concierto del regreso desde la capital surcoreana Netflix ha dado a conoce los horarios para América Latina.

México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador: 5:00 horas

Colombia, Perú, Panamá, Cuba: 6:00 horas

Venezuela: 6:30 horas.

Puerto Rico: 7:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 8:00 horas.

En España la transmisión comenzará a las 12:00 horas. La producción estará dirigida por Hamish Hamilton.

BTS tendrá película documental, también por Netflix

Adicional al show, la plataforma anunció que al día siguiente, lanzará el documental BTS, el regreso, que mostrarán todo el proceso de creación del nuevo álbum, así como aspectos inéditos del reencuentro de sus integrantes para retomar su carrera artística.

EL material es dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y Hybe

Sobre el nuevo álbum se ha anticipado que se trata de material que los integrantes de BTS han logrado luego de una etapa de reflexión y cambio tras estar separados por largo tiempo. Al parecer volverán a referirse a temas muy personales, pero universales alrededor de los conflictos reales de los jóvenes en el mundo.

La banda BTS es una de las más exitosas de k-pop en el mundo. Desde su lanzamiento en 2013, ha logrado seis sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100 y ha recibido varios premios, incluidos Billboard Music Awards, American Music Awards y MTV Video Music Awards. En 2020, TIME los nombró Artistas del Año. Ha recibido cinco nominaciones a los Grammy.

