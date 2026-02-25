Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en nueva película sobre ‘Breakfast at Tiffany’s’

El legado de Audrey Hepburn, un ícono del cine y la moda, está a punto de cobrar vida nuevamente en la gran pantalla. Lily Collins, famosa por su versatilidad, fue seleccionada para dar vida a Hepburn en un nuevo filme que no será un remake convencional de Breakfast at Tiffany’s, sino que ofrecerá una mirada íntima y detrás de las cámaras sobre cómo se creó este clásico de 1961.

Lily Collins como Audrey Hepburn

La película promete adentrarse en los desafíos de la producción, la visión artística que hay detrás de cada escena y los personajes históricos que hicieron posible el fenómeno cinematográfico que se convirtió en un referente de estilo, cultura y romance. Para Collins, este proyecto significa mucho más que solo un papel: también será productora, lo que demuestra su profundo respeto y admiración por la leyenda de Hollywood. “Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y extasiada, no alcanzan para expresar lo que siento”, dijo en sus redes sociales.

El proyecto se inspira en el libro “Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman” de Sam Wasson, que revela las intensas batallas que tuvieron lugar antes de la producción. Una de las más notables fue la fallida campaña del escritor Truman Capote para que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly, y su posterior sensación de traición cuando Paramount decidió elegir a Hepburn. También se cuentan las tensiones que surgieron durante el rodaje, los esfuerzos del estudio por suavizar las connotaciones sexuales del personaje y el impacto cultural duradero que la película tendría en generaciones venideras.

El guion de esta nueva producción fue escrito por Alena Smith, la mente creativa detrás de la serie Dickinson para Apple TV+, aunque aún no se ha revelado quién será el director. Collins, además de asumir el papel de Hepburn, será productora del proyecto a través de su compañía Case Study Films, lo que refleja su profundo respeto y admiración por la icónica actriz.

El legado de Hepburn va más allá de su actuación. Su impacto en la moda, desde el icónico vestido negro de Givenchy en “Breakfast at Tiffany’s” hasta los estilos que definieron toda una era, ha cautivado a generaciones. Ese mismo espíritu ha sido una fuente constante de inspiración para Collins en su estilo personal y su presencia pública, incluso replicando looks clásicos de Hepburn en alfombras rojas y sesiones fotográficas a lo largo de los años.