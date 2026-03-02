Lincoln Palomeque publicó recuerdos de su relación con Carolina Cruz: “De todo un poco”

En el 2022, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz sorprendieron al mundo de la farándula al anunciar su ruptura. En un comunicado que publicaron en las redes sociales, aseguraron que su amor se transformó y que, por el bienestar de sus hijos, seguirían llevando una buena relación como amigos. Desde entonces, la presentadora de Día a Día y el actor de Perfil falso se han mostrado juntos en fechas especiales como los cumpleaños de sus hijos, Navidad, entre otras. En varias oportunidades, la modelo se ha referido a la relación que lleva con el padre de Matías y Salvador, afirmando que su prioridad siempre serán los niños.

¿Qué publicó Lincoln Palomeque de Carolina Cruz?

Los jueves, muchos usuarios de internet acostumbran a publicar el Throwback Thursday" (jueves de retroceso o antaño), que consiste en mostrar fotografías del pasado. Esta vez, Lincoln Palomeque aprovechó la oportunidad para recordar algunos de los momentos más especiales de su vida profesional y personal.

El artista, quien participó en Café, con aroma de mujer y Perfil falso, publicó una serie de fotos de algunas portadas de revistas. “Recordando algunas portadas de revistas en mi carrera, de todo un poco, las ultimas 7 son las mejores, ¿qué dicen? Los leo”. En una de ellas, hizo parte de los 60 más bellos del 2008, misma en la que Carolina Cruz, su expareja, también participó.

De igual manera, publicó una de la revista Aló del año 2010, cuando posó con la modelo y presentadora del matutino de Caracol Televisión: “La pareja del 2010. Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Estuvimos con ellos en su segundo aniversario en Curazao”, fue e titular de la portada.

Sus seguidores no pasaron desapercibida la imagen, dejando sus impresiones a través de los comentarios: “El era la real sensación del bloque”, “esto es un resumen de querer estar buscando nuevamente el amor perdido entre viejos recuerdos”, “en las últimas 7 esta con @carolinacruzosorio, la mujer que le dio los mejores 2 motivos para ser feliz para el resto de su vida”, “ojalá encuentre el lugar correcto con la correcta”, “lo bueno nunca caduca”, “lo queremos ver feliz y enamorado”, “las mejores con Carolina Cruz”, “con Caro tan lindo que se ve”.

Luego que terminaron su relación, Carolina inició un romance con Jamil Farah, con quien lleva más de dos años de relación. En sus redes sociales han demostrado lo enamorados que están y, en varias oportunidades, la presentadora ha hablado de sus planes a futuro.