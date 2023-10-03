Los mensajes de Victoria y David Beckham a su hijo Brooklyn para reconciliarse: “Te amamos”

En enero pasado cuando Brooklyn Beckham usó las redes sociales para romper relaciones con sus padres, las celebridades David y Victoria Beckham, también hizo delicadas acusaciones contra ellos, asegurando que no querían a su esposa Nicola y reveló situaciones tóxicas familiares que lo habrían afectado emocionalmente. Dejó claro que no tenía ganas de reconciliación y que lejos de sus progenitores, estaba mucho mejor.

‘Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, fueron algunas de las fuertes frases que publicó el hijo mayor del clan Beckham.

Ni David ni Victoria se han referido puntualmente a la situación. Posteriormente, el diario Daily Mail informó que Brooklyn y sus padres intercambiaron cartas en el 2025, a través de sus equipos legales, ya que el fotógrafo y chef no quiere volver a hablar con ellos.

Victoria y David Beckham saludan amorosamente a su hijo en su cumpleaños

Ahora en medio de la distancia que Brooklyn ha puesto, asegurando que es feliz lejos de los Beckham, sus padres intentan poner fin al distanciamiento mediante emotivos mensajes que los dos han publicado en sus historias de Instagram.

En la primera imagen que publicó Victoria, se ve a Brooklyn junto a sus padres en una piscina cuando él aún era bebé: “Feliz cumpleaños, Brooklyn. Te amamos tanto”, escribió ella. David usó la misma instantánea y prefirió recordar a su hijo cumpleañero con su apodo familiar y le escribió: “Bust”.

Con estas 'stories' en su Instagram, Victoria Beckham quiso suavizar las relaciones con su hijo Booklyn Fotografía por: Instagram

En una segunda publicación, la ex cantante subió una imagen en blanco y negro, donde se ve meciendo a su hijo, todavía bebé. Al mismo mensaje le sumó varios corazones rojos. El dueño del Inter de Miami también escogió una segunda imagen en blanco y negro, pero en una edad más grande de su hijo.

Sobre la posible respuesta de Brooklyn, algunos medios consideran que no la habrá y él se mantiene en su posición.

