Los tips secretos de orden que usa Mabel Cartagena, de Home and Health

La presentadora de Tu casa, un hogar, de Home and Health se hizo famosa en las redes sociales por dar consejos y sugerencias para mantener la casa impecable, organizada y en general, convertirla en un sitio acogedor donde habitantes y visitantes sientan agrado de estar.

La barranquillera Mabel Cartagena, que estrenó la segunda temporada del programa, en el cual le cambia el aspecto a una casa por episodio y la deja como de revista, se animó a revelar cuáles son esos tips que ella usa siempre y que le han permitido que su entorno sea ese lugar agradable para todos.

¿Por qué el escurridor de platos es una trampa para Mabel Cartagena?

Para la conductora el famoso y habitual escurridor de platos es un elemento que debe ser eliminado o en su defecto, usado por un mínimo de tiempo. “Yo sé que es algo que para las familias normales en Colombia, lavar platos y dejarlos ahí escurriendo, para el día siguiente, volverlos a guardar. Es una necesidad, porque muchas personas no tienen el tiempo, lo entiendo. El problema es que el escurridor para mí es una trampa mortal, es un engaño, es una estafa, porque es un acumulador de platos y de ollas que al final nunca terminamos poniendo en su sitio. Entonces lo que recomiendo es que no lo uses. Ponlo a prueba, por lo menos lava los platos, sécalos enseguida y guárdalos y te vas a dar cuenta que va a quedar todo más limpio”

El segundo secreto de Cartagena tiene que ver con la necesidad de asignar un día a una tarea específica. “Por ejemplo yo cambio todos los lunes las sábanas de mi casa. Haz lo mismo y ,empiezas la semana con cosas limpias, con cosas suavecitas, oliendo rico, te vas a sentir mejor. Puedes hacer lo mismo el rets de días. Uno para las matas, otro para la cocina, así vas a mantener la casa al día”

El poder de las velas y las luces cálidas

Mabel es fan número uno de las velas en casa. “Número tres, usa velas, usa aromatizantes, porque qué delicia llegar de la calle como agobiado y abrir la puerta y que te huela rico. En cuarto lugar la influencer recomienda usar luces cálidas en lugar de blancas. “Las cálidas son las luces amarillas. Cuando tienes luces frías, que son las blancas, te vas a sentir cansado, es como si estuvieras en un quirófano. Lo mejor es que pongas luces cálidas cuando llegues a tu casa y prendas las luces en la noche, vas a sentir un ambiente romántico”.

El último consejo de la conductora de Discovery tienen que ver con las plantas naturales. “Compra plantas para tu casa, me lo vas a agradecer. No adornes con artificales. Cómprate una ficus pandurata, por ejemplo, es lo más agradecido que hay”.

Aquí más noticias que son tendencia