Love of Lesbian en Colombia. La banda anuncia que hará una pausa indefinida

Love of Lesbian es una banda de indie y pop en español nacida en Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, a finales de los años noventa. La agrupación se consolidó con su álbum Maniobras de escapismo lanzado en el 2005. Desde entonces, sus integrantes han forjado una identidad sonora y lírica que los ha convertido en referentes de la música alternativa tanto en España como en Latinoamérica.

Love Of Lesbian regresa a Bogotá

La banda regresa a Bogotá ese miércoles 03 de diciembre con su gira La hermandad tour. Sus fanáticos podrán disfrutar de su concierto en The Bonfire donde interpretar éxitos como 1999 o John Boy.

Vea dialogó con Jordi Roig y Julián Saldarriaga, integrantes de la agrupación, quienes expresaron su felicidad por cantar en la capital colombiana: “Estamos muy contentos de regresar a Colombia. Con ganas de seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, de reencontrarnos con el público colombiano”, aseguraron los artistas.

De igual manera, resaltaron: “Poder estar en una sala con nuestro público, poder hacer el concierto de dos horas y media, que es lo que estamos acostumbrados en España, y desplegar todo nuestro repertorio, que es donde nos encontramos más cómodos, es muy especial para nosotros. Vamos a hacer todo un pasaje por nuestro repertorio, aparte de la presentación del nuevo álbum y sin más, será un concierto, sin prisas”.

La Hermandad Tour, gira de Love of Lesbian

La llegada de la agrupación a Colombia se da en medio de su gira La hermandad tour con la que dan a conocer su nuevo álbum: “Es un disco que surge de la necesidad de hablar de nosotros, del tipo de vínculo que tenemos entre nosotros como amigos, como cómplices, dejando de un lado hablar asuntos de amor y desamor, de parejas, de rupturas para hablar de ese amor que consolida la amistad, la hermandad”.

La agrupación lleva 25 años junta y, de acuerdo con sus integrantes, esa amistad ha sido clave para su permanencia en el tiempo: “Tenemos un vínculo que no se sostiene con el dinero, ni tampoco porque seamos grandísimos músicos. Permanecer 25 años juntos, como amigos y como banda, es un ejercicio que por encima de todo está la generosidad entre nosotros. En algún momento de estos 25 años vas a defraudar a tu amigo, compañero, hermano y hay que ver siempre las cosas con cierta generosidad, esto es lo que ayuda a estar durante 25 años juntos”, agregaron.

¿Por qué Love of Lesbian hará una pausa indefinida?

Jordi y Julián revelaron en esta entrevista por qué el concierto de hoy en Bogotá tiene un significado especial para la agrupación: “Para nosotros este concierto en Colombia, en Bogotá, es muy especial esta vez, porque es el concierto antes de un parón que se va a tomar la banda, de un parón indefinido. Es la primera vez que estamos sin un disco a la vista para grabar, sin una gira. Cuando termine esta gira de hermandad del disco “Ejército de Salvación”, no hay un proyecto a la vista con una fecha concreta”.

Sobre las razones que los motivaron a tomar esta decisión, afirmaron: “Hay cierto agotamiento al tener siempre la sensación de que hemos estado empalmando proyectos. Hemos vivido continuamente en una rueda inacabable, que era disco, gira, disco, gira. Quizás ahora mismo, después de 10 álbumes, hay ganas de ver otra paleta de colores. En ningún caso quiere decir que la banda se esté planteando terminar su carrera, sino que simplemente es un parón. Hay la necesidad de no ver una fecha siempre por delante, de que no hay algo que sabes que hay que volver a empezar a trabajar”, dijo Jordi.

Finalmente, Julián agregó: “Aquí en nosotros, en nuestro ente de Love of Lesbian, nos dábamos cuenta que estábamos repitiendo unos patrones y que algunos de nosotros teníamos ganas de salir a jugar con otros amigos. Eso creo que nos va a alimentar. Salirnos del formato a nivel creativo, trabajar desde otros lugares, con otros productores, con otros amigos, creo que eso nos ayuda un poquito a abrir una ventanita, a darle una oportunidad a que nos volvamos a encontrar con más ganas. Eso no quiere decir que no hagamos conciertos, vamos a seguir haciendo conciertos, vamos a tener un parón estricto durante el año 27 y 28, ya veremos si en el 29 nos volvemos a juntar, pero a nivel creativo, a nivel de entrar a un estudio, teníamos ganas de añadir otros ingredientes a las recetas culinarias que sabemos que podemos hacer”.