Luis Alfonso alertó a sus seguidores por delicada situación: “Tengan mucho cuidado”

Luis Alfonso, artista de música popular reconocido por sus canciones como Chismofilia, Contentoso, No me haces falta, entre otras, se ha destacado, además de su talento musical, por su cercanía con sus seguidores. Recientemente, el cantante ha sido tendencia en redes sociales por el apoyo que le ha brindado a la familia y al equipo de trabajo de Yeison Jiménez después de su muerte.

¿Qué pasó con Luis Alfonso?

Actualmente, el artista se encuentra de gira en Ecuador. Sin embargo, aprovechó un espacio para dialogar con sus seguidores y, de paso, alertarlos sobre una delicada situación que está enfrentando. A través de sus redes sociales, el artista aseguró que personas inescrupulosas están creando chats falsos haciéndose pasar por él y pidiendo dinero a cambio de supuestos saludos, conversaciones privadas o cercanía con él:

“Tengan mucho cuidado por favor, porque hay mucha gente indelicada que está creando chats falsos, que pa hablar conmigo, que yo le estoy cobrando plata, que pa saludarlos, eso es pura mentira”, dijo.

El artista también recordó que el dinero no es tan fácil de conseguir y pidió a sus fans estar atentos y no dejarse engañar por estas personas. “Nunca pido un peso, yo a nadie le cobro plata, menos pa’ tener cercanía con la gente que amo, que son ustedes, mi público... Que están robando a la gente diciendo que es que son chats privados conmigo, que pa depositar platicas. Yo sé que la plata es muy duro de conseguirla para que vayan a dejarse robar de cualquier mal o pa indelicado. Listo, entonces, en la juega, pues Dios me los bendiga. ¡Uh! Los amo”.

Luis Alfonso pasó por ‘A otro nivel’

A propósito del estreno de A otro nivel, muchos fanáticos han recordado el momento cuando Luis Alfonso participó en el programa musical de Caracol Televisión. Para ese entonces, el cantante no solo estaba buscando una oportunidad en la televisión nacional, sino también un espacio donde pudiera mostrar su propia identidad artística. Su participación en este famoso reality musical fue un punto de inflexión en su carrera, consolidándolo como una de las voces más prometedoras del género popular. Desde que apareció por primera vez, logró atraer la atención tanto de los jurados como del público, gracias a su autenticidad y la conexión emocional que establece con cada una de sus canciones.

Después de su paso por el reality, la carrera de Luis Alfonso despegó con fuerza. El reconocimiento que ganó en la televisión nacional lo consolidó aún más en el género popular, lo que se tradujo en más presentaciones, un aumento en sus seguidores y nuevas oportunidades profesionales.