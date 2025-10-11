Luis Alfonso anuncia otro concierto: ciudad, fecha e invitados del ‘Señorazo’

Luis Alfonso, quien acaba de anotarse otro triunfo profesional al lograr ubicar uno de sus temas en el Top del Billboard Hot 100 Colombia causó sensación el pasado 4 de octubre cuando se presentó en el concierto en el estadio El Campín, de Bogotá, cumpliendo así un sueño profesional. Allí lo acompañaron Brian Puerta, Nelson Velásquez, Jhon Álex Castaño y Luis Alberto Posada, entre otros.

Ahora anuncia un nuevo show dentro de gira llamada La cantina más contentosa. Esta vez el interprete, nacido en Popayán hace 33 hace años, estará en La Plaza de Eventos La Macarena de Medellín.

¿Cuándo estará Luis Alfonso en Medellín y con quién?

EL Señorazo cantará este 21 de noviembre en la capital antioqueña y desde ya sus organizadores anticipan que su presentación va más allá de un concierto, y se convertirá en un festival, ya que habrá ocho horas de música, con una producción que combinará inflables monumentales, vestuarios completamente nuevos, visuales de alta definición y un despliegue de luces digno de los grandes escenarios internacionales.

Al lado del intérprete payanés, estarán leyendas como Luis Alberto Posada, Hebert Vargas, Nelson Velásquez y El Andariego, en un cartel que celebrará lo mejor de la música popular de Colombia.

¿Quién es Luis Alfonso, el Señorazo?

Sin duda este cantante y compositor se ha convertido en la revelación de la música popular colombiana y su historia e suna de las más inspiradoras en la industria, ya que ha evidenciado tesón, disciplina y paciencia. Antes de convertirse en artista, fue vendedor de verduras en una plaza de mercado, lustrabotas, repartidor de leche y hasta intercambió canciones por comida

Para el cantante regresar a Medellín es como volver a casa, ya que la capital de la montaña “fue la primera que le dio la oportunidad de empezar con su mayor ilusión de convertirse en artista con un mensaje claro: los sueños sí se cumplen”, explica el comunicado oficial sobre su presentación en la capital antioqueña.

Las entradas al show de Luis Alfonso están disponibles en taquillalive. Las boletas van desde 173.000 COP hasta 462.000 COP con servicio incluido. También hay palcos disponibles de distinta ubicación y precios: Diamante, oro, plata y callejón.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento