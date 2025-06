¿Luis Alfonso y Gloria Trevi de ‘Yo me llamo’ son novios? Compañera los delató

Además de las nuevas reglas que comenzaron a regir a partir del pasado miércoles, Yo me llamo ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días. Los participantes que quedan en competencia se han enfrentado en el escenario para demostrarle a César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz por qué merecen continuar y llegar a la final.

Dobles de Gloria Trevi y Luis Alfonso, ¿enamorados?

Uno de los detalles que llamó la atención de los jurados, fue que los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, salieron muy sonrientes y con ojos de enamorados en cada una de sus presentaciones.

Imitadora de Gloria Trevi. Fotografía por: Caracol Televisión

La doble de la intérprete de Vestida de azúcar confirmó que, efectivamente, tras su separación del padre de su hijo, estaba nuevamente enamorada, aunque no dijo de quién.

Por su parte, en el reciente capítulo, el imitador de Luis Alfonso llegó al escenario con toda la energía, por lo que los jurados no pasaron desapercibida su actitud y le dijeron de manera directa “ya sé por qué es. El amor te tiene así. El amor que está aquí en esta competencia”, afirmó Amparo.

Enseguida, el cantante le contestó: “yo soy un hombre muy enamorado de la vida”, pero ‘la diva de Colombia’ lo interrumpió y le contestó: “y de alguien más también. Ahora le llaman vida a ella”.

Escola, por su parte, no se quedó callado y también se refirió al respecto: “te sentimos como que estás enamorado”; y Rey Ruiz le dijo: “¿prefieres ser tú o ella la que lo diga?”. Finalmente, el doble del intérprete de Chismofilia, les contestó: “yo se lo dejo a un chismoso, es que yo no querían que supieran”.

Doble de Paquita la del Barrio confirmó romance de sus compañeros

Tras la presentación del imitador de Luis Alfonso, llegó al escenario Yo me llamo Paquita la del Barrio, quien fue cuestionada por los jurados sobre lo que ella sabía de la nueva relación que estaba comenzando en el reality.

“Él dijo: ‘pregúntenle a Paquita’”, señaló el maestro Escola. “Él está enamorado y empezando un cariño con una participante. ¿Con quién es? ¿Con quién está Luis Alfonso?”, insistió Grisales.

“Ay, Dios mío, me pueden echar, pero como son un par de pendejos que no hacen nada... Es con una de las que bailan bien bonito, solamente digo eso”, dijo inicialmente la participante. Sin embargo, no convenció a los jurados, quienes, una vez más, le pidieron que les contara. “Puedes quedar en riesgo si no dices”, aseguró Escola a manera de broma. Finalmente, la artista confirmó: “bueno, (él está) con Gloria Trevi”. Por ahora, la nueva pareja no se ha referido al respecto.