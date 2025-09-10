¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Luz Amparo Álvarez reveló qué pasó con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

En diálogo con Vea, la humorista se refirió a las diferencias que tuvo con quien fue su compañera en el programa de imitación.

Por Redacción Vea
10 de septiembre de 2025
En diálogo con Vea, la humorista se refirió a las diferencias que tuvo con quien fue su compañera en el programa de imitación.
Fotografía por: Caracol Televisión - Felipe Mariño

Durante las primeras cuatro temporadas, Luz Amparo Álvarez, reconocida humorista colombiana, se desempeñó como jurado de Yo me llamo junto a Amparo Grisales y Jairo Martínez. Sin embargo, y aunque el público y los concursantes la apreciaban, renunció para dedicarse a nuevos proyectos personales y profesionales. Su lugar lo han ocupado varios artistas como Pipe Bueno, Yeison Jiménez, entre otros.

¿Cómo fue la experiencia de Luz Amparo Álvarez en ‘Yo me llamo’?

Su participación como jurado en Yo me llamo marcó un antes y un después en su vida. “Esa etapa me dejó cosas muy bonitas. Uno sabe que acá hay mucho talento, pero como no lo está viviendo todos los días, es como recordar todo ese talento que tiene el país en las diferentes regiones, de diferentes estilos, es impresionante. También es entender que la imitación y el humor son oficios con los que de verdad uno puede vivir. Ver cómo las personas que participaron en “Yo me llamo” hacen una vida profesional, les va bien, tienen shows, viajan, eso me parece espectacular y único", afirmó.

Aunque lleva más de una década fuera del programa, reconoce que aun lo ve con nostalgia. “¿Que si extraño “Yo me llamo”? Pues a veces cuando tengo la oportunidad de verlo, me parece muy lindo, fue una etapa en la vida, me encanta verlo, me parece que cada vez es mejor, lo disfruto mucho".

¿Qué pasó con Amparo Grisales?

En su época como jurado, no faltaron los rumores sobre una supuesta rivalidad con Amparo Grisales por las diferencias entre ellas que fueron evidentes en pantalla. En varias oportunidades, quedaron registradas los roces que tuvieron cuando no coincidían en sus opiniones con respecto a algún participante.

Sin embargo, Luz Amparo aclaró qué ocurrió: “Fueron varias temporadas, el formato estaba comenzando, había mucho ‘en vivo’, más tensión, de todos modos, eso se vuelve una convivencia, son muchos meses viéndose todos los días. Hoy en día si me la encuentro, creo que todo está muy bien, yo a Amparo la admiro mucho, ella es una mujer muy profesional, muy trabajadora, además que entiende muy bien y tiene el formato de “Yo me llamo” tan metido en la cabeza. Ahora miro hacia atrás y yo me divertí mucho que eso es lo importante, me gocé el programa".

