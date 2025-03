Maluma envió poderoso mensaje en Carnaval de Barranquilla: “las redes no sirven”

Desde hace varias semanas Maluma ha estado enviando mensajes acerca de la salud mental y las consecuencias de tomar con banalidad la vida, que antes admite, estaba presente en él y que ahora ha remplazado por los detalles valiosos y sencillos como disfrutar de la naturaleza, de su familia o simplemente, de estar a solas consigo mismo.

El antioqueño cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño, ha confesado que estar pendiente de la fama y de cumplir las expectativas de los demás, lo ha marcado profundamente y sumido en ansiedades, por eso ahora se prioriza.

El cantante de ‘Cuatro babys’ fue uno de los artistas del concierto en Barranquilla, que se celebró en medio del famoso Carnaval en medio de la coronación de la nueva reina del evento, Tatiana Angulo.

Maluma externó que su vida ha cambiado para siempre

Además de deleitar con sus éxitos a los asistentes el cantante se tomó un momento para entregar un poderoso mensaje a sus seguidores que pronto empezó a circular en redes sociales.

“Quiero decirles, porque veo muchos jóvenes aquí. Veo demasiados pelaos, que están aquí acompañándonos. Yo, como desde hace uno o dos meses, vengo cambiando mucho mi forma de pensar. Quizá antes tenía una mente un poco banal y siempre pensaba en solo ser famoso”, inició diciendo el intérprete de ‘Borró cassette’ que sin duda, ahora se muestra más reflexivo frente a la vida.

Después se pronunció sobre el cambio que ha experimentado: “Ahora, las cosas han cambiado. El proceso ha cambiado, el propósito ha cambiado y el mensaje ha cambiado para siempre. Quiero decirles a todos los jóvenes, parce, que no se cansen de soñar, de luchar por sus sueños. Por más difíciles y por más lejanos que parezcan, nunca se cansen”.

“Las redes sociales no sirven pa’ ni mier….”, Maluma

Después se sinceró sobre las redes sociales y fue contundente instando a sus seguidores a no dejarse afectar por ellas ni compararse con lo que ven en el ciberespacio.

“Puede que suene aburridor lo que voy a decir, pero las redes sociales no sirven pa’ ni mier… No se comparen en el Instagram y en el TikTok; eso es m... sean auténticos. No hay un valor más grande que ser auténtico en esta vida. No trabajen por los seguidores, no trabajen por la fama y no trabajen por el dinero. Trabajen por su propia felicidad Barranquilla, que es lo único que importa”.

De esta manera, Maluma visibilizó el proceso que ha vivido y que ahora desea externar brindando a sus seguidores consejos o herramientas para cuidar la salud emocional y mental.

