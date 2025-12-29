Manuel Teodoro se separó tras 28 años y tomó una decisión radical. “No fue fácil”

Séptimo día es sin duda uno de los espacios periodísticos más exitosos de la pantalla chica colombiana. El periodista Manuel Teodoro no solo es su director, sino que fue su creador en 1996 y ha logrado que el programa permanezca en el favoritismo de la audiencia televisiva por casi tres décadas.

Teodoro no es muy dado a hablar de su vida personal, pero este fin de semana sorprendió al conceder una reveladora entrevista donde se refirió a acontecimientos sobre su matrimonio con Ana Isabel Zamorano con quien estuvo casado por 28 años.. Fue en el programa ‘la Red’, de Caracol Televisión donde Teodoro se sinceró.

¿Por qué se separó Manuel Teodoro?

El periodista de 65 años contó que en la ruptura matrimonial no hubo infidelidades o peleas y que fue él quien tomó la iniciativa. Todo se dio en medio de la franqueza y el respeto. Resumió la situación en cambios que los seres humanos tienen a lo largo de los años.

“Le dije a ella de una manera muy diplomática que yo quería estar solo, al principio no fue fácil. Ahora somos buenos amigos, socios. Hasta cierto punto nos va mejor”, dijo explicando que siempre hubo buen tono y respeto porque se trata de la persona con la que hizo una vida y una familiar.

También contó que los dos hijos habidos en la unión estuvieron de acuerdo con la separación. Así mismo mencionó que lo ocurrido en su matrimonio le confirmó que en esta vida nada es para siempre. “Me confirmó de una vez por todas que en la vida no hay nada permanente. Yo no considero que uno debería someterse por obligación a las reglas de la sociedad o una religión la felicidad de uno".

Teodoro también se refirió al cambio que tuvo su vida hace dos años cuando se mudó a Santa Marta, un sitio que le evoca a Manila, Filipinas, donde creció, ya que ambas ciudades son marinas. Allí ha trabajado su parte emocional y espiritual.

“Comienzo a descubrir este ambiente medio hippie, medio espiritual, medio wellnes y fitness, hay terapias desde las uñas hasta el cerebro. Encontré una casa lo más de bonita y decidí que iba a construir parte de mi vida en Santa Marta”, confesó el destacado periodista que disfruta de la nueva etapa de su vida donde también ha recurrido a terapias ancestrales y a la meditación para ponerse en paz consigo mismo. “Descubrí que hay unas terapias que le ayudan a uno a interiorizar un poco más. Lo he hecho dos veces, uno fue con hongos, se hace un ritual antes y es guiado por un psicólogo y el viaje mío fue directo al Manuelito de 14 años que lloró mucho cuando sus papás se divorciaron, que sintió abandono cuando el papá se fue y la mamá se casó con otro hombre, pero que en ese momento no tuvo las herramientas emocionales ni mentales para entender y quedó como traumatizado".

Teodoro quien completará en el 2026 20 años sin probar el alcohol también tiene como meta justamente seguir en sobriedad y vivir y disfrutar un día a la vez.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento