Maren García, viuda de Omar Geles, contó cuánto cobra por cada canción del artista

Omar Geles falleció el 21 de mayo del 2024, producto de un infarto. El compositor, cantante y acordeonero tenía 57 años y su partida enlutó no solo al género vallenato, sino a la industria musical en general, ya que sus canciones fueron y siguen siendo interpretadas por artistas de distintos géneros.

De ahí que se dice que su legado y patrimonio incluyen casi 1000 composiciones que hizo a lo largo de casi 40 años de carrera artística. En una entrevista con Víctor Sánchez. su viuda Maren García, con quien Geles procreó sus tres hijos menores, habló justamente de este legado de su fallecido marido, al tiempo que contó cuánto debe pagar un artista que quiera uno de los temas creados por el juglar.

Viuda de Omar Geles cobra 60 millones de pesos por canción

La viuda que se refirió en la charla a diversos aspectos de su vida desde que Omar partió dijo sobre el asunto: “Sí, estoy cobrando por esas canciones, es el patrimonio de mis hijos. Sí, relativamente. Es el precio, hacemos un arreglo con los cantantes y gracias a Dios lo pagan. En realidad manejamos ese valor (60 millones millones de pesos)”, dijo Maren.

Esta suma ya la había revelado el propio Geles en vida, al tiempo que mencionó que él mismo se encargaba de la producción siempre buscando que su creación quedara de la mejor manera, de ahí que la suma fuera esa.

“Cobro sesenta millones de pesos por canción producida (...) a veces no es que no quiera dar la canción, sino que tengo como quinientas canciones inéditas; pero, qué pasa: que hay canciones que están hechas hace tiempo, entonces yo la estoy cogiendo y me toca meterme en el estudio a hacerle una renovación y eso me lleva mucho tiempo”, reveló el ídolo en una entrevista con el mismo Víctor Sánchez.

Recordemos incluso que hubo un desencuentro entre el Mono Zabaleta antes del fallecimiento de Geles y el maestro justamente porque él contó que le parecía elevada la suma de las canciones, devolviéndole una.

Geles compuso canciones para artistas como Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Jorge Celedón y Patricia Teherán. Dentro de los temas más famosos están Los caminos de la vida, Una hoja en blanco y Después de tantos años. La primera de ellas sin duda la más famosa, que ha sido incluso traducida e interpretada en varios idiomas.

