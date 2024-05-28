María Conchita Alonso desde Los Ángeles: “Me urge cantar en Colombia”

María Conchita Alonso cumplió 70 años en junio pasado y lejos de pensar en el retiro sigue muy activa como intérprete, compositora y actriz. Ahora está lanzando la versión salsa de ‘Acaríciame’ uno de sus temas más famosos. Esta vez lo grabó con la Única Internacional Sonora Santanera en México.

En charla con El Espectador, admite que en realidad no quería convertir una de sus baladas más famosas en salsa y lo que comenzó siendo una especie de obligación para hacer una canción planteada por su mánager terminó siendo un deleite que terminó en álbum. “A regañadientes me fui a México. Cuando estaba ensayando me divertí tanto, lo pasé tan bien. No solamente son excelentes músicos, sino como personas son maravillosos, la energía de ellos es tan bonita que dije ‘wow’. No tenía idea de que un género que había rechazado porque no me atrapaba, de repente, me divierte tanto”.

Alonso, intérprete de éxitos que siguen sonando como ‘La loca’, ‘O ella o yo’ o ‘Noche de copas’ también anticipa el lanzamiento de una colaboración con el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, al tiempo que llegará antes de terminar el año a Colombia, un país donde hace ya un buen tiempo no se presenta, pero al que sigue ligada profundamente.

La cercanía de María Conchita Alonso con Colombia

“Sí he ido a Colombia, a Medellín, porque tengo amigas del colegio de Suiza desde que tenemos 17 años, entonces las voy a visitar; me quedo en casa de una, luego me voy para la finca de otra. Amo ir a Medellín, pero no he cantado hace tiempo, así que me urge mucho cantar en Colombia. Mi representante está conversando con los promotores a ver cuándo voy a cantar, me hace mucha falta porque hace tanto tiempo que no les canto, que no recibo la energía tan linda de ustedes. Para mí es muy importante porque en un escenario uno no solamente da, también tiene que recibir, es como un matrimonio; la energía tiene que venir de ambas partes”. En el 2023, la actriz compartió con estrellas nacionales en la película ‘Vampiras’, rodada entre España y Estados Unidos, donde trabajó con María José Vargas, Yuri Vargas y Johanna Fadul.

La artista, que está radicada hace casi cuatro décadas en Estados Unidos, sigue componiendo permanentemente. Admite que generalmente primero le llegan las melodías y luego, la letra. Debe estar muy ilusionada para crear. “Exactamente debo estar o muy emocionada o entusiasmada con alguien o con algo, o muy triste y deprimida”.

Los Amores que le dejan canciones a María Conchita Alonso

Sobre una de sus recientes creaciones, que incluirá en el nuevo álbum, admitió que está relacionada con una reciente ilusión amorosa que recreó para efectos de creación. “‘No lo sabía’ la escribí como si yo estuviese enloquecida, enamorada de esa persona, lo cual no fue así, pero sí me entusiasmé, me gustó mucho. Entonces uno como actriz y compositora le agrega un poquito más, pero llevaba tiempo sin sentir que me gustaba alguien y al pasarme eso, me salió”.

El caballero que inspiró ese tema tal vez nunca sepa que esa ilusión generó la canción, simplemente porque la artista prefirió mantener la amistad. “Él no sabe que le compuse esta canción a él, es preferible mantenerlo como amigo, que nos va muy bien porque somos muy distintos en otras cosas, entonces prefiero no perder esa amistad. Es una persona en quien yo puedo confiar 100%, sé que en algún momento de necesidad, él va a estar ahí, pero hay ciertos aspectos en los que no pensamos igual”.

Esta experiencia y otra más reciente fue más allá de lo artístico para María Conchita, pues admite que llegó después de una especie de desierto emocional, donde no sentía que nadie le llamara la atención.

“El otro día sentí algo muy lindo por alguien que hacía muchos años no había visto. Nos habíamos gustado muchísimo hace años y me pasó igual con esta persona que le escribí la canción, no lo sabía. Entonces dije ‘no estoy asexual’, porque llegó un momento en que pensé ‘¿será que ya no me gusta más eso, o sea, cómo es posible?’ Porque no lo sentía con nadie, y sin embargo con este tipo digo: ‘sentí deseos, no estoy asexual’. Hay momentos que, aunque no continúe, aunque no se convierta en una relación, son momentos que me hicieron bien en ese momento para sentirme así y fue muy rico. antes no me importaba, porque decía ¿para qué?, ¿qué me importa si no me hace falta nadie? Hoy, Sí quiero eso”.

De momento la artista, no tiene interés romántico, “no tengo pareja, no tengo enamorado, no estoy ilusionada con nadie” pero aguarda que llegue uno y sabe exactamente cómo lo desea.

“Educado pero loco, aventurero, que me haga reír, que sepa comer bien. No puedo estar con alguien que coma con la boca abierta”, también prefiere alguien que ame los animales, pues su perra y su gata hacen parte de su vida y quiere que así siga siendo.

La actriz y cantante está recuperada de una cirugía de extracción de biopolímeros. “Uno y ocho meses después por fin pude regresar a hacer mis ejercicios. Todavía hay cierta molesta, fue súper invasiva la cirugía, pero ya estoy bien”.

