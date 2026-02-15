¿Marilyn Patiño y Renzo viven un amor de carnaval? Se besaron en la Batalla de las Flores

El pasado domingo en ‘La casa de los famosos’ hubo doble eliminación. La antioqueña Sara Uribe y la vallecaucana Marilyn Patiño fueron las dos participantes que debido al poco apoyo por parte del público quedaron fuera de competencia.

Las dos, de alguna manera, se mostraron aliviadas con su salida y retomaron sus vidas, explicando en diversas entrevistas que lo preferían así, ya que la competencia estaba tomando otro nivel.

Marilyn Patiño y Renzo Meneses junto en el Carnaval de Barranquilla

Marilyn Patiño ha vuelto a ser noticia por su presencia en el Carnaval de Barranquilla. La actriz hizo parte de la comitiva que el canal RCN llevó a la fiesta en La Arenosa para participar en la tradicional Batalla de las Flores, este sábado 14 de febrero.

Junto a más talentos de RCN, Marilyn compartió con otro de los eliminados de esta temporada de La Casa de los famosos. Se trata de Renzo Meneses, quien salió un poco antes que la actriz.

Marilyn y Renzo al parecer han estrechado su amistad fuera de la famosa casa y fueron captados en un momento de la batalla dándose un beso. La imagen habría sido captada por el periodista de RCN, Santiago Vargas, quien les pide que se den un beso y ellos acceden. El periodista también subió a sus historias otras imágenes donde la pareja se ve cercana.

Por supuesto, los comentarios en las redes sociales han abundado en torno a la situación. Para algunos se trata de una especie de provocación de Marilyn hacia Mariana Zapata, con quien no tuvo una buena relación en LCDLF, y quien era cercana a Renzo.

Marilyn no ha ocultado su buena química con Renzo, también exparticipante de Desafío, de Caracol, e incluso subió material a sus redes sociales donde imita a Karola, quien entró al reality e invitó a Renzo a sumarse a esto.

De momento, algunos cibernautas se preguntan si en realidad será posible que esté naciendo un romance entre la actriz y el deportista o si solo se trata de un par de amigos que han sabido disfrutar del carnaval.

