Comenzó el Carnaval de Barranquilla: así fue la coronación de Michelle Char y del rey Momo

La tradicional fiesta del Carnaval de Barranquilla coronó este viernes 13 de febrero a sus reyes, en medio de un despliegue de baile, música, tradición y un ambiente de fiesta.

La esperada gala comenzó cuando el cantante Juan Carlos Coronel interpretó sus éxitos y otros del gran Joe Arroyo. El cartagenero prendió la fiesta en el estadio que luego, recibió a Maia y juntos interpretaron ‘Este amor imposible’. El Carnaval también tuvo su momento emotivo cuando se rindió un homenaje al artista popular Yeison Jiménez.

El espectáculo que hizo un recorrido por la historia de la ciudad se denominó ‘Aquí suena’ y mostró la evolución de la Arenosa con música y baile. Michelle Char y el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera hicieron gala de sus dotes para el baile en segmentos que desataron la euforia del público que con aplausos los llenó de gloria una y otra vez. La reina comenzó con ballet y luego dominó ritmos caribeños.

Fueron más de 500 bailarines en escena los que precedieron la coronación oficial.

Michelle Char se coronó de espectacular verde

La soberana, que tuvo doce apariciones, hizo su entrada ataviada con un impactante vestido verde diseñado por Alfredo Barraza. En medio de lágrimas de emoción y alegría, pocos después de las 9:30 de la noche, Michelle se inclinó para recibir la corona y el centro de su antecesora Tatiana Angulo Fernández de Castro.

La nueva soberana agradeció a Dios, a la ciudad, a su familia y a todos los que le permitieron cumplir el sueño de ser reina de la fiesta más grande del país.

El Rey Momo Adolfo Maury se coronó con lo que mejor sabe hacer: bailar. A ritmo de salsa, merengue y ritmos tropicales conquistó un eufórico público que luego se dejó conquistar con más música.

En el cierre estuvieron Juan Luis Guerra, Kapo y Diego Daza y Juan Carlos Coronel.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí