Marlon, eliminado de LCDLF, reveló qué pasará con Karina: “no lo imaginaba”

La salida de Marlon Solórzano de La casa de los famosos ha sido muy comentada en medios de comunicación y redes sociales. La decisión final estuvo entre él y Karina García, la mujer con quien inició un romance dentro de la competencia.

En diálogo con Vea, Solórzano se refirió a su experiencia en el reality de convivencia, que, según él, fue un viaje lleno de emociones y aprendizajes. “Me sentí muy bien, sobre todo desde el principio al saber que fui de los invitados directos por ‘El Jefe’ de entre tantas personas influyentes en el medio y que me hayan elegido, me sentí muy agradecido, muy bendecido. Conocer tantas personas allá, poder vivir tantas experiencias de todos los niveles. Me comprobé a mí mismo que soy fuerte mentalmente, no caí nunca en una noción tan fuertemente como para desestabilizarme del todo y querer irme de allá, no. Al contrario, siempre motivado y con ganas de seguir hasta el final, hasta los cuatro meses”, reveló.

Su salida del reality fue un golpe duro para, ya que no la veía venir: “quedé en shock, como frustrado, no entendía por qué. Obviamente entre Karina y yo, pues ella tiene más seguidores que yo. Entonces, en cuanto a público, la decisión final era entendible que era yo el eliminado, porque de una u otra forma, así ella haya actuado como haya actuado tiene su gente también que la respalda y me sorprendió mucho. Para mí el eliminado iba a ser otro y pues al ver que tuvo tan buena aceptación fue una gran sorpresa y pues no me esperaba salir para nada, no me lo imaginaba. Si hubiera sido por comportamiento, hubiera salido Karina. Entonces yo al sentir que hice las cosas bien desde el amor, sin hacerle daño a nadie, sin crear bochinches o discordias, al contrario, yo pretendía que todos estuvieran bien, de que no les faltara como nada dentro de lo que pudiera aportar, mandándole amor, luz a todo el mundo”, aseguró.

¿Cómo fue la relación de Marlon Solórzano y Karina García?

Aunque su relación con Karina no llegó a formalizarse dentro del programa, Marlon admitió que analizaba constantemente su comportamiento, que fue criticado por sus compañeros dentro de la casa y, sobre todo, por los televidentes y usuarios en redes sociales:

“Viví cosas bonitas con Karina, me sentí muy bien porque compaginamos, hubo mucha química, mucha conexión, fuego. Yo me cuestionaba mucho, ¿será que sí? Yo le decía a ella que cuando yo tomo una decisión de estar con alguien, yo estoy más que 100% firme. Yo soy muy leal, muy fiel y fuertemente firme con las personas que yo elijo estar. Yo le decía a ella que espero que no me decepcione y que si todo está bien, yo voy a estar ahí, pero si me decepciona ya va a ser un problema más bien de ella con la vida de ella", aseguró el eliminado.

Así reaccionó Marlon a las imágenes de Karina García con Peluche

La modelo era criticada por mostrar de más dentro de la competencia. Incluso, en un momento, estando a solas con Peluche, se quitó la toalla y le mostró su cuerpo.En Vea le preguntamos al exparticipante qué pensaba al respecto:

“Esos detalles a mí no me gustaron, porque a mí me gusta la exclusividad y yo soy muy exclusivo. Entonces es el hecho de que, por ejemplo, estando conmigo, la escena que me mostraron con la toalla, con peluche, eso no me gustó ni cinco, no por parte del peluche, obviamente no, porque él me parece un hombre muy respetuoso y muy buen amigo, más por parte de ella. No tengo nada que decir, los hechos hablan por sí solos, son cosas que puede que le cambien el pensamiento a uno.

Pues eso es un red flag y no sé qué más cosas habrán pasado que ella haya dicho o hecho a mis espaldas. Yo la verdad soy alguien de palabra, yo sé que ella de pronto va a salir y me va a buscar y pues yo no lo voy a negar la posibilidad de que hablemos, pero me voy a tomar el tiempo de analizar, pensar bien porque todo está muy rápido, muy prematuro para yo tomar decisiones y a base de una emoción. Yo solo le digo a ella que yo soy muy firme con los firmes, pero ya sí me decepcionan, va a ser muy difícil”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Marlon terminará su relación con Karina García?

Luego de ver esas imágenes, Marlon reveló qué pasará con su relación sentimental con la modelo, quien fue salvada por el público para que continuara una semana más dentro de la competencia.

“Relación como tal no tuvimos porque nunca yo le propuse que fuera mi novia y ella nunca me dijo que fuera su novio y nunca tuvimos una relación oficial como tal. Seguíamos como conociéndonos yo la verdad venía analizando mucho su comportamiento.

Ella sí me aceptó que se fijaba mucho en el dinero y muchas personas las trataban de interesada. Ella me decía que conmigo no me veía así porque yo le aportaba otras cosas, seguridad, paz, tranquilidad, espiritualidad y, sobre todo, amor. Yo tengo lo mío también a nivel económico, yo me doy muy buenos gustos y vivo bien, pero obviamente al nivel de lo que ella ha vivido, yo le dije, ‘no espere recibir, por ejemplo, un Rolex de mi parte, así como así, pero sí puedo aportarle otras cosas que son muchas más valiosas que eso’. Entonces yo le daba ese beneficio de la duda y pues la verdad, yo seguía analizándola.

Por ese lado siento que fue genuino porque la verdad es que tiene que ser muy buena actriz para fingir que lo mío era real, porque yo lo sentía así y en mi parte yo quedo tranquilo al saber que la di toda con ella, fui caballero, la respeté, la defendí en los momentos que tocaba, le dio apoyo, amor y luz, entonces, pues ya todo depende de ella”.