Matilde Lemaitre, de ‘Klass 95’ reveló trastorno alimenticio. “Fue súperfuerte”

Amor sincero, La Pola, Tres Caínes, Amor mentiras y video y Tierra de cantores son algunas de las producciones donde hemos visto a la actriz cartagenera Matilde Lemaitre. Ahora da vida a Mónica Domínguez, parte de la agencia de modelos en la serie Klass 95 de Caracol.

En esta oportunidad, su personaje es el de una mujer que está muy enterada de cómo opera una agencia, así como de los cuidados y recomendaciones que las modelos en sí deben tener para mantenerse en forma. Y en conversación con el programa ‘La Red’, Matilde reveló que grabando este rol se sintió un poco identificada, ya que en sus años de juventud, la actriz de 35 años, experimentó una serie de temores que la llevaron a conducta poco sana, usual cuando se padece un trastorno alimenticio. Este deriva en una constante búsqueda de una perfección, que hoy sabe era imposible de alcanzar, pero que en su momento la llevó a no poder disfrutar de esa etapa en su vida.

Mónica Domínguez fue para la actriz una nueva oportunidad para reflexionar sobre la importancia de quererse así mismo y aceptarse.

Matilde Lemaitre se cuidaba demasiado para no subir de peso

Comenzó revelando que en la adolescencia comenzaron los conflictos personales sobre qué comer o no por temor a subirse de peso en ciertas partes. “Yo no había tenido problemas de peso hasta ese momento… 13 o 14 años...Eso te genera una consciencia tan pesada, es algo súper fuerte, se vuelve un trastorno”, mencionó indicando que luego venía la autocrítica y la exagerada expectativa. “Y (pensaba) yo no soy suficiente, tengo que verme de una manera, tengo que ser de una manera para agradar, eso fue lo que sucedió en la consciencia en la cabeza…”

Considera que no vivió como debió hacerlo en ese momento. “No me gocé mi juventud 100 %”: Fue la época en que se volvió habitual que hiciera dietas de atún o de piña para evitar subir de peso.

Solo hasta hace dos años Lemaitre reconoció que necesitaba ayuda y la buscó. “Necesitaba desahogarme, perspectivas distintas, manejar mis emociones, aprender a conocerme, (saber que) tengo ciertas emociones, ciertas heridas, nunca voy a ser perfecto”, reveló la actriz que ya no se impone ese tipo de exigencias a sí misma y ya no se dice: “Tengo que ser de una manera para agradar y resulta que no, no tengo que ser y qué rico no tener que ser perfecta y quitarme ese peso de encima”.

