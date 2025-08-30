Helen Mirren, de 80 años, revela rutina física de 12 minutos para mantenerse

La actriz Helen Mirren de 80 años luce muy bien y bastante vital y en su más reciente estreno ‘El club del crimen de los jueves’, que está disponible en la plataforma Netflix, muchos cibernautas se preguntan cómo logra mantenerse en tan buena forma.

Ella misma ha revelado que es perezosa para el ejercicio físico extenso o acudir a un gimnasio por horas. De igual manera, ha confesado ser seguidores de la rutina que la Real Fuerza Aérea Canadiense, aconsejó inicialmente para mujeres y que ha sido practicada por miembros de la monarquía británica. Se sabe que esta misma tabla de ejercicios combinados, seguida por Carlos III, Actual rey de Inglaterra, su hijo, el príncipe William, también fue la que practicó por décadas el príncipe de Edimburgo, esposo de Isabel II. “Soy una gran defensora del régimen de ejercicios para mujeres creado originalmente por la Real Fuerza Aérea Canadiense”, dijo la actriz.

La tabla de ejercicios desafía la creencia que de que se necesitan tiempos extensos de ejercicios, pues solo recomienda 12 minutos de actividad física controlada a diario, algo que le viene bien a Helen, que no gusta de extensos entrenamientos.

La rutina de solo 12 minutos de Helen Mirren, Carlos III y William

Helen Mirren indicó que el secreto está en la constancia: “No es nada extremo, pero hay que seguirlo todos los días”.

La tabla, que puedes encontrar la final de esta nota con instrucción y tiempos, está orientada primero a trabajar flexibilidad luego a mejorar la fuerza muscular y finaliza con la optimización de la capacidad aeróbica.

A continuación los ejercicios que Helen practica a diario para ser longeva y sentirse y verse bien. Según la actriz, “en dos semanas sentirás que eres capaz de ir al gimnasio”.

Tocar los dedos de los pies durante 30 segundos. Elevación de rodillas, 30 segundos. Flexión lateral del tronco, 30 segundos. Círculos con los brazos, 30 segundos. Abdominales, por 2 minutos. Elevación de pecho y piernas durante 1 minuto. Elevación lateral de piernas por 1 minuto. Push-ups o Lagartijas por 2 minutos. Levantamiento de piernas durante 1 minuto. Correr y saltar en el mismo lugar por 3 minutos.

