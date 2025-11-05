Otra polémica en Miss Universo. Director del concurso en México fue detenido

Desde que comenzó esta versión del Miss Universo, la polémica ha estado a la orden del día. En esta oportunidad, está relacionada con un ejecutivo de esa franquicia en México, quien llegó a Tailandia, donde se lleva a cabo el concurso, para apoyar a su delegación.

Los medios reportaron que George Figueroa, ejecutivo azteca, fue detenido luego de que Itsaragrisi Nawat, quien fue separado de la organización Miss Universo, por un incidente donde le faltó el respeto a la representante de México, hiciera una denuncia a las autoridades. Al parecer, Nawat habría denunciado a una empresa con la que Miss Universe había hecho acuerdos comerciales, por promover las apuestas alrededor del concurso. Hay que señalar que en Tailandia están prohibidos los juegos de azar, y uno de los patrocinadores del certamen este año es justamente un casino virtual.

Las autoridades hicieron una especie de redada y detuvieron a varios mexicanos entre ellos el mencionado ejecutivo y algunos maquilladores. También hay que decir que las diferencias entre el ejecutivo tailandés y el centroamericano vienen de antes.

¿Por qué detuvieron a ejecutivo de Miss México en Tailandia?

El periodista Miguel Masjuan, de Infobae, mencionó en el programa ¡Tal Cual! Sin Filtro que Nawat descubrió que “él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, explicó, luego añadió: “Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquilladores. La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”,.

Por su parte, el detenido habló para el espacio De Primera Mano y mencionó que se trata de diferencias con el ejecutivo Nawat: “Realmente es con Miss Universe Tailandia, con la dirección. Directamente con el señor Nawat. Diferencias tanto culturales como profesionales (...) Me parece que la directriz tiene que seguir uno es la del respeto, él definitivamente no la tiene, no conoce el respeto y el movimiento que ha causado Fátima Bosch. No compartimos, no comulgamos de la misma forma y a partir de ahí empezamos a tener las diferencias. Pero sentirnos respaldados por la organización principal que es Miss Universo, eso para nosotros es lo más importante”.

Hasta el momento, ni la organización del evento internacional ni la delegación mexicana han hecho comentarios sobre la detención, aunque trascendió que ya están en libertad. No obstante lo ocurrido deja un sinsabor en el evento que está enfrentado un año lleno de escándalos que se han llevado la atención, por encima de la elección de la sucesora de Victoria Kjær Theilvig.

