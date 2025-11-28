Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Megaland 2025: hasta qué hora es, dónde ver en vivo, programación y más

Artistas como Greeicy Rendón, Arcángel y Yeison Jiménez harán parte de la vigésima versión del Megaland Music Fest 2025.

Por Redacción Vea
28 de noviembre de 2025
Artistas como Greeicy Rendón, Arcángel y Yeison Jiménez harán parte de la vigésima versión del Megaland Music Fest 2025.  
Fotografía por: Cortesía

Este sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio El Campín, en Bogotá, se llevará a cabo una nueva edición del festival Megaland 2025, el festival musical que celebra 20 años de historia.

¿Dónde se puede ver en vivo Megaland 2025?

La transmisión del evento musical comienza a partir de las 5:00 p. m. a través de las aplicaciones de Canal RCN y RCN Radio. Entre tanto, a las 6:00 p. m. iniciará la señal principal por el Canal RCN.

Sebastián González y Andrea Silva serán los presentadores encargados de conducir la transmisión desde la tarima central. Por su parte, Sandra Bohórquez estará en el backstage mostrando todo lo que ocurre detrás de cámaras. Además, Mateo Ramírez y Juliana Habib se mezclarán entre el público para captar sus reacciones.

Vínculos relacionados

Piden respeto por Dua Lipa en Bogotá con este comunicado: “No puede seguir ocurriendo”
Polo Montañez: 23 años sin el intérprete de ‘Un montón de estrellas’
Programación Aguinaldo Boyacense 2025: Confirman más de 15 artistas. ¿Cuándo es?
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Esta edición promete ser especial, con una producción ambiciosa de luces brillantes, escenarios renovados y efectos visuales impresionantes. Será una noche de concierto, pero también una celebración colectiva: pop, urbano, popular con artistas de distintas generaciones.

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Este año el festival cumple 20 años. Para celebrarlo, habrá un cartel de invitados nacionales e internacionales más influyentes del momento de géneros como reguetón, pop, rock, trap, rap y música popular:

  • Arcángel 
  • Yeison Jiménez 
  • Álvaro Díaz 
  • Greeicy Rendón 
  • Corina Smith 
  • Mike Bahía 
  • Kris R 
  • Jhay P 
  • Altafulla 
  • Sech y Dfiny 

El primer show comienza a las 5:00 p. m. y, aunque no hay una hora de culminación confirmada, generalmente este tipo de eventos superan la medianoche.

Recomendaciones para el Megaland 2025

  • Para asistir al festival es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones de los organizadores: 
  • La edad mínima de ingreso es de 12 años.  
  • Habrá requisa a la entrada. 
  • Reportar cualquier eventualidad. 
  • Priorizar estar bien alimentado e hidratado. 
  • Mantenerse alerta en los accesos de entrada y salida y cuidar muy bien sus objetos personales. 
  • No se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 
  • No se tolera ningún tipo de discriminación ni actos de violencia. 
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Megaland 2025

Megaland

Artistas del Megaland

Megaland line up

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.