Megaland 2025: hasta qué hora es, dónde ver en vivo, programación y más

Este sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio El Campín, en Bogotá, se llevará a cabo una nueva edición del festival Megaland 2025, el festival musical que celebra 20 años de historia.

¿Dónde se puede ver en vivo Megaland 2025?

La transmisión del evento musical comienza a partir de las 5:00 p. m. a través de las aplicaciones de Canal RCN y RCN Radio. Entre tanto, a las 6:00 p. m. iniciará la señal principal por el Canal RCN.

Sebastián González y Andrea Silva serán los presentadores encargados de conducir la transmisión desde la tarima central. Por su parte, Sandra Bohórquez estará en el backstage mostrando todo lo que ocurre detrás de cámaras. Además, Mateo Ramírez y Juliana Habib se mezclarán entre el público para captar sus reacciones.

Esta edición promete ser especial, con una producción ambiciosa de luces brillantes, escenarios renovados y efectos visuales impresionantes. Será una noche de concierto, pero también una celebración colectiva: pop, urbano, popular con artistas de distintas generaciones.

¿Qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Este año el festival cumple 20 años. Para celebrarlo, habrá un cartel de invitados nacionales e internacionales más influyentes del momento de géneros como reguetón, pop, rock, trap, rap y música popular:

Arcángel

Yeison Jiménez

Álvaro Díaz

Greeicy Rendón

Corina Smith

Mike Bahía

Kris R

Jhay P

Altafulla

Sech y Dfiny

El primer show comienza a las 5:00 p. m. y, aunque no hay una hora de culminación confirmada, generalmente este tipo de eventos superan la medianoche.

Recomendaciones para el Megaland 2025