Mel Gibson se divorcia de su esposa: “es triste terminar esta etapa de nuestras vidas”

Nuevamente la vida sentimental del actor Mel Gibson ocupa la atención del público. El creador de ‘La pasión de Cristo’ confirmó que se divorcia de la modelo Rosalind Ross, con quien ha estado en los últimos 9 años.

Recordemos que en el 2011 Mel se separó de su primera esposa Robyn, con quien estuvo 28 años casado y procreó siete hijos. Fue ella quien le pidió la separación y logró concretar el divorcio más costoso de Hollywood, pues él tuvo que darle 900 millones de dólares. Cuando se conocieron, ninguno de los dos tenía fortuna, ella era una enfermera y él, un actor principiante y al casarse, no firmaron capitulaciones. Con el tiempo, él se convirtió en un taquillero director de cine y protagonizó varias cintas exitosas.

Posteriormente, Gibson sostuvo una relación con la músico Oksana Grigorieva , con quien tuvo a Lucía, su octavo hijo.

Volviendo a su relación con Rosalind, que estuvo en el centro de la polémica porque ella es menor 24 años, la pareja al parecer, ha concluido su historia en términos amigables.. Se separan luego de casi una década de juntos.

Aunque los ahora ex esposos en privado lo habían decidido hace casi un año, solo hasta hace un par de días lo han compartido. No se espera mayor pleito legal, ya que se presume que tras la primera experiencia matrimonial, Gibson sí firmó capitulaciones en esta ocasión.

El divorcio se da meses después que el actor de ‘Mad Max’ perdiera su mansión de Malibú, víctima de la ola de incendios devastadores de California que consumió las casas de otras celebridades como Paris Hilton, Adam Brody, Cameron Mathison o Ben Affleck.

Mel Gibson y su esposa se pronuncian sobre ruptura

En su comunicado oficial de ruptura, los dos han comentado que ha sido doloroso, pero seguirán siendo los mejores padres posibles para Lars, su único hijo de 8 años. “Aunque es triste terminar esta etapa de nuestras vidas, tenemos la suerte de tener un hijo hermoso y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, puntualizó la pareja.

El pequeño nació unos días antes de que el actor fuera nominado al Oscar por ‘Hasta el último hombre’. “¿Qué podría ser más emocionante que escuchar las nominaciones, mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, comentó el histrión en ese momento.

Aunque la casa que fue su hogar por casi 15 años fue devastada, recientemente se ha sabido que el actor lleva un plan de reconstrucción completa para la mansión. La mansión que fue adquirida en 2008 por un valor de 11,5 millones de dólares y que en 2019 uso en venta por casi 15 millones, los visitantes la describían como un propiedad poseedora de “la calidez de una finca del viejo mundo, al mismo tiempo que con un ambiente playero luminoso y aireado”.

Luego de voraz incendio, el actor declaró: “volví a casa y me dije: bueno, al menos ya no tengo ninguno de esos molestos problemas de plomería”.

En una conversación posterior con NewsNation contó haberlo perdido todo, “todo tipo de cosas. Desde fotografías y archivos, hasta cosas personales que he conservado a lo largo de los años, ropa, y ya sabes cosas geniales”.

