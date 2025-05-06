Miley Cyrus se compromete, ¿quién es Maxx Morando, su futuro esposo?

En el estreno de la más reciente entrega de la película ‘Avatar’ llamada ‘Fire and Ash’, Avatar, fuego y ceniza, en español, y realizada en Hollywood, California, la actriz y cantante Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al lucir un anillo de compromiso.

Fue así como la artista de 33 años confirmó que su relación con el músico Maxx Morando es estable y tiene futuro. Tras el paso de la pareja por la mencionada alfombra roja, la publicación People confirmó que en efecto, la pareja está comprometida y la actriz pasa por un inmejorable momento en su vida personal.

Se sabe que el noviazgo entre los artistas cumplió cuatro años. Fue en el 2021 cuando la cantante y el baterista, del grupo Liily, se conocieron y empezaron a frecuentarse., Sin embargo, solo en el 2022 se confirmó que eran pareja. Recordemos que ella estuvo en el foco de atención por su controvertido divorcio del actor Liam Hemsworth.

“Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que podría pasar es que me vaya’”, dijo en una pasada entrevista sobre su futuro esposo Miley cuando reveló cómo se conocieron.

Volviendo a lo acontecido el pasado lunes 1 de diciembre cuando Miley arribó la alfombra, en un momento ella levantó la mano y la apoyó sobre el pecho de él, asegurándose de que su anillo también quedara expuesto.

¿Quién es el prometido de Miley Cyrus?

La pieza que los compromete fue creada por la firma Jacquie Aiche, y la manager de la cantante mencionó que fue diseñado a la medida de ella.

Maxx Morando, el futuro esposo de Miley, nació en 1998, el 16 de noviembre. Antes de tocar con Liily, estuvo en el grupo Regrettes, entre el 2015 y el 2018. Morando también es diseñador y le ha ayudado a Miley a crear algunos de sus looks más famosos para sus presentaciones.

Aún no han trascendido detalles de cuándo será la fecha de la boda como tampoco el lugar o el estilo de enlace que será.

