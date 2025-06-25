Melissa Gate antes y después. Así se ve la exparticipante de LCDLF con la rinoplastia

Luego de su participación en La casa de los famosos, Melissa Gate ha mostrado en sus redes sociales sus nuevos proyectos. La creadora de contenido paisa ha expresado en varias oportunidades su descontento con el canal de televisión por no haber sido la ganadora del programa. Afirmó que era la merecedora del millonario premio.

Así quedó Melissa Gate tras su cirugía estética

Hace unos días, la antioqueña mostró que se sometió a una cirugía estética. “Ya todos lo saben ¿Y quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor. Hay una diferencia entre operarse por gusto o por necesidad, hay niveles de niveles”, dijo a través de sus redes sociales, mientras mostraba a través de un video que se trataba de una rinoplastia.

También, dijo: “Es el día de mi cirugía. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad de cada día ser mejor, de invertir en mí, de verme mejor. Yo sé que soy linda, yo sé que no lo necesito, pero gracias a la ciencia médica, chicas, que le ayudan a uno a ser un poquito mejor todos los días... Es algo que yo quería hacer, independientemente de que había personas de acuerdo o no (...)Ustedes saben que yo tengo mucho amor propio, yo siempre quiero verme mejor y no me importa lo que piensen de mí. Y nada, si lo hago es porque quiero siempre estar bien. Quiero ser mejor cada día“.

Los comentarios no se hicieron esperar: “La diferencia es que a las que critica les funciona la ciencia médica a ella no”, “utilizando la ciencia médica, siguiendo los pasos de la verdadera reina: Karina García”, “ella aplica en las dos, por gusto, porque quiere y puede y por necesidad porque lo necesitaba”, “El que aclara sin pedirle explicaciones oscurece su realidad”, “gracias a Dios por la ciencia médica”; “de todas maneras también le tocó utilizar la ciencia médica”, “tanto que criticó y vea”, “qué pasó con la que criticaba la ciencia médica”.

Hace unas horas se quitó las vendas y mostró cómo quedó: “Mi esencia sigue siendo la misma, solo quise verme mejor para mí”, dijo. Por medio de unas historias, afirmó: “No morí, por el contrario, quedé más chingona y tuneada que no es lo mismo”.

Además, reveló más detalles: “Me hice la rino, me hice una lipotransferencia con inyección glútea. Y dicen que eso es horrible, que uno sale como para morirse, pero les voy a decir... Estoy adolorida porque duele, obviamente duele, pero creo que estaba en las mejores manos. No tengo, miren que casi no tengo ni morados en la cara".