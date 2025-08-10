Melissa Gate envió contundente mensaje en redes: “¿Por qué les afecta mi brillo?”

Aunque ya han pasado dos meses desque que Altafulla se coronó como el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos, todavía sigue siendo tema de conversación la derrota de Melissa Gate, a quien muchos le habían augurado el triunfo, pues durante casi todo el programa arrasó con las votaciones; no obstante, el público prefirió al cantante para que se llevara el millonario premio.

¿Qué dijo Karina García sobre Melissa Gate?

Esta semana fueron tendencia unas declaraciones que Karina García dio al pódcast Trapitos al sol, donde dio su punto de vista sobre lo que, a su juicio, ocurrió para que Melissa Gate no fuera elegida por el público como la ganadora.

“Lo peor que uno puede hacer en la vida es estar 100% seguro de algo o de alguien, entonces siento que de pronto tuvo exceso de seguridad. También que Colombia lleva años de conflicto y ya está cansado de eso, de los insultos, a la gente no le gusta eso. Por eso nuestra campaña con Altafulla siempre fue el amor, el respeto y Colombia vio la verdad”, dijo.

Karina García y Altafulla en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Instagram

Melissa Gate arremetió en redes sociales

Tras escuchar esas palabras de Karina, Melissa no dudó en publicar un video refiriéndose al tema. Aunque no mencionó directamente a Karina, los internautas relacionaron sus palabras con una aparente respuesta para ella.

“Ya dejen de respirar por la herida, que a mí no me interesa trabajar en este momento con nadie, yo estoy haciendo lo mío, yo voy por lo mío, ¿por qué les afecta tanto mi vida?”, dijo inicialmente.

Expresó su disgusto por seguir siendo tema de conversación en redes sociales: “¿Por qué les afecta tanto mi luz, mi éxito, mi brillo? Que es que ella perdió, solo se habla de mí, estoy cansada, agotada, tienen que estar hablando de mí para que suene, porque todo el mundo ya sabe quién es la del rating. ¿Que tengo exceso de seguridad? Sí, ¿y qué? ¿Les aterra mucho las mujeres seguras de sí mismas? Yo no tengo la culpa de que tus problemas de autoestima se noten tanto, a toda hora hablando de mí, si no me mencionan, nadie los ve, y esa es la realidad. Se tenía que decir y se dijo".

Los internautas no dudaron en responder: “¿cuál brillo? ¿Cuál éxito?”, “le gusta pelear sola”, “estás más quemada”, “delirio de fama”, “está soñando”.